Manchester City x Borussia Dortmund : Saiba onde assistir AO VIVO e ON LINE o duelo da Champions League | Futebol AO VIVO

Manchester City x Borussia Dortmund duelam nesta terça-feira (6), às 16h, no Etihad Stadium, pelo primeiro jogo das quartas de final da Champions League. Todos os detalhes no Bolavip Brasil. A partida terá transmissão pela TV fechada no canal TNT, e pela internet através da página do Facebook da TNT Sports.

Os torcedores que estão nos Estados Unidos poderão acompanhar a partida pelo FANATIZ.

O time inglês é considerado um dos favoritos nesta reta final de Champions, muito pelo seu elenco, e treinador, Pep Guardiola, um dos melhores treinadores do futebol mundial no momento.

A equipe inglesa chegou nas quartas de final da competição após passar pelo também clube alemão Borussia Mönchengladbach, ao vencer os dois jogos das oitavas de final por 2 x 0.

Manchester City em campo pela Premier League. (Foto: Getty images)



A equipe alemã aposta todas as suas fichas no craque e fenômeno Erling Haaland, artilheiro e esperança dos torcedores para conseguir passar de fase na Champions.

O Borussia chegou nas quartas de final após passar pelo Sevilla, ao vencer o primeiro jogo fora de casa e empatar a partida na Alemanha.

Borussia Dortmund em campo. (Foto: Getty Images)



