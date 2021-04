Manchester United atropela Roma na Europa League em noite de gala de trio e fica muito perto da final

Que semifinal de Europa League, fãs do esporte! Manchester United e Roma protagonizaram uma partida eletrizante do começo ao fim. Após os 90 minutos, os ingleses ficaram com a vitória por 6 a 2 e agora estão muito perto da grande final. Os últimos e decisivos 90 minutos serão disputados na Itália, na próxima quinta-feira, às 16h de Brasília.

O duelo, que tanto prometia, entregou. Com dois minutos de jogo, a Roma sofreu o primeiro golpe. Veretout, um dos destaques da temporada, se lesionou sozinho e teve que ser substituído. Lances depois, veio o segundo golpe para ‘começar’ o jogo: um golaço de Bruno Fernandes. Pogba fez linda jogada passando por três e achou Cavani no pivô. De primeira, o uruguaio passou para o português, que deu uma cavadinha na saída do goleiro. 1 a 0.

Tudo parecia bonito para o time da Inglaterra, mas quatro minutos após abrir o placar, o United levou o empate. A bola desviou na mão de Pogba dentro da área e o árbitro marcou pênalti, convertido por Pellegrini. 1 a 1.

Os jogadores de Manchester voltaram a dominar a partida e criaram algumas chances em sequência com Bruno e Pogba. Além disso, mais um problema para os visitantes, que tiveram que tirar o goleiro Pau López de campo após lesão aos 27.

Mas a rede voltou a balançar pelo lado italiano. Com 33 minutos, Mkhitaryan tocou para Pellegrini, que cruzou para Dzeko virar. 2 a 1.

A Roma dominava o placar, mas nem por isso a maré de azar tinha virado completamente. Com 36, Spinazzola sentiu dores e pediu para sair. Com isso, o time gastou sua terceira parada de trocas no jogo, podendo fazer suas duas outras substituições apenas no intervalo, o que não fizeram.

Nos acréscimos do primeiro tempo, mais um susto. Cristante errou feio na saída e deixou a bola com Cavani, que saiu na cara do gol, mas parou no goleiro.

Mas o uruguaio não é de perdoar, e se ele não marcou um gol ‘fácil’ antes do intervalo, ele anotou um golaço logo após voltar do vestiário. Com dois minutos da etapa complementar, Pogba achou o atacante, que tabelou com Bruno Fernandes e deu um tapa no ângulo. 2 a 2.

O duelo em Manchester então virou uma trocação franca. Em um segundo tempo aluscinante, os dois times começaram a criar chances e tirar o ar dos torcedores. Mas a Roma pouco aguentou o ritmo e foi caindo drasticamente.

Com 18 minutos, Cavani fez mais um. Bruno Fernandes bateu cruzado, o goleiro deu rebote e o uruguaio não perdoou. Vira-virou! 3 a 2.

Aos 25, Rashford cruzou para Cavani, que tentou de letra e sofreu pênalti de Smalling. Da marca penal, Bruno Fernandes anotou. 4 a 2.

Para transformar a vitória em goleada, Bruno Fernandes cruzou da intermediária e achou a cabeça de Pogba, que subiu bem e cabeceou firme para o fundo do gol. Apesar de ter feito um pênalti, o francês fazia ótima partida, participando das grandes chances de seu time. Gol merecido. 5 a 2.

O time de Manchester não tirou o pé, tentando garantir a vaga na final já na partida de ida. Aos 40, Cavani passou para Greenwood, que havia saído do banco, para desolcar o goleiro e fazer mais um. 6 a 2.

Manchester United 6 x 2 Roma

Cavani, Fred e Bruno Fernandes comemoram gol do Manchester United Getty Images

GOLS: Bruno Fernandes (2), Cavani (2), Pogba e Greenwood (UTD); Pellegrini e Dzeko (ROM)

MANCHESTER UNITED: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; McTominay, Fred (Matic), Pogba e Bruno Fernandes (Mata); Rashford (Greenwood) e Cavani. Técnico: Ole Gunnar Solskjaer

ROMA: López (Mirante); Smalling, Cristante e Ibañez; Karsdorp, Diawara, Veretout (Villar) e Spinazzola (Bruno Peres); Pellegrini e Mkhitaryan; Dzeko. Técnico: Paulo Fonseca

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Desde 2007-08, quando chegou às ligas Top-5 da Europa, Dzeko fez seis gols contra o United em Old Trafford, mais do que contra qualquer outro time fora de casa. Esses seis gols foram marcados em seus últimos cinco jogos lá.

Com os gols de hoje, Cavani chegou a 7 nos últimos 7 jogos em Old Trafford.

Dos últimos seis pênaltis feitos pelo Manchester United em Old Trafford, Pogba foi o responsável por quatro.

Bruno Fernandes agora participou de 42 gols na temporda (26 gols e 16 assistências), mais do que qualquer outro jogador da Premier League. Kane tem 37.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo em suas ligas no próximo final de semana.

Domingo, 02/04, 12h30*, Manchester United x Liverpool – Premier League

Domingo, 02/04, 15h45*, Sampdoria x Roma – Serie A

*horário de Brasília