Manchester United cria mais chances, mas fica no empate com Leeds

A sequência de vitórias do Manchester United no Campeonato Inglês se encerrou neste domingo. Em partida da 33ª rodada, a equipe de Solskjaer empatou fora de casa com o Leeds United por 0 a 0.

Durante a primeira etapa, os Red Devils mostraram superioridade e chegaram a criar chances de gol, mas frearam na defesa dos donos da casa.

O cenário do segundo tempo não foi diferente. Os donos da casa tinham uma defesa sólida e conseguiam impedir as ações ofensivas do time de Manchester.

Com o resultado, o Manchester United fica no segundo lugar com 67 pontos, 10 a menos que o Manchester City. O Leeds, por sua vez, sobe para a nona colocação com 47 pontos.

Confira outro resultado do Campeonato Inglês neste domingo:

Wolves 0 x 4 Burnley