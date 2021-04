Manchester United deve renovar com Juan Mata por mais uma temporada

Juan Mata, 32 anos, deve renovar seu vínculo com o Manchester United, que termina no fim desta temporada, até o meio de 2022.

Segundo o jornal inglês “Daily Star”, o acordo tem por objetivo não perder o espanhol de graça, além de garantir cerca de cinco milhões de libras (R$ 39 milhões) em uma possível venda no futuro.

