Manchester United domina o Granada e conquista vantagem na Liga Europa

O Manchester United mostrou sua força nesta quinta-feira e venceu o Granada fora de casa, por 2 a 0. A partida no Estádio Nuevo Los Cármenes foi dominada pela equipe de Ole Gunnar Solskjaer.

Em primeiro tempo melhor do Manchester United, a equipe inglesa saiu com a vantagem conquistada aos 30 minutos, com Rashford. O camisa 10 recebeu lançamento longo de Lindelof, dominou com categoria e tocou na saída do goleiro Rui Silva.

Os visitantes seguiram jogando melhor no segundo tempo, mas tiveram dificuldades de ampliar o placar. Somente aos 44 minutos, Bruno Fernandes cobrou pênalti para dar números finais ao jogo e levar a boa vantagem para a Inglaterra.

Todos os quatro jogos de hoje se repetem na próxima quinta-feira, às 16 horas (de Brasília). O Manchester United volta a jogar no Old Trafford, agora com vantagem.

Ajax perde pênalti e cede virada para a Roma em casa

O Ajax perdeu chances em casa, na Johan Cruijff Arena, e tomou a virada por 2 a 1 para a Roma.

As equipes fizeram primeiro tempo equilibrado, mas o gol dos donos da casa veio de erro no toque de bola defensivo dos italianos. No minuto 38, Klaassen aproveitou recuo muito curto, roubou a bola e tabelou com Tadic para abrir o placar para os holandeses.

⏰5⃣3⃣ Pau López saves from the spot ⏰5⃣7⃣ Lorenzo Pellegrini gets Roma level 💪 A HUGE 4 minutes for Roma! 🟡🔴#UEL pic.twitter.com/yKDT9i7dqh — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 8, 2021

Tadic ainda perdeu cobrança de pênalti aos 7 minutos do segundo tempo. Quatro minutos depois, Lorenzo Pellegrini cobrou falta com força e conseguiu vencer o goleiro do Ajax, empatando a partida. Aos 41 minutos, Ibanez aproveitou sobra de escanteio ainda na área do Ajax e virou a partida para a Roma, dando números finais ao jogo em Amsterdã.

Arsenal cede empate no final do jogo para o Slavia Praha

Jogando no Emirates Stadium, o Arsenal sofreu para abrir o placar contra o Slavia Praha, mas bobeou em bola na área já nos acréscimos do segundo tempo e saiu com empate por 1 a 1.

Com Aubameyang no banco de reservas, o Arsenal não conseguiu marcar no primeiro tempo, mas ficou mais com a bola e chutou mais a gol. Mesmo assim, os visitantes conseguiram jogar bem e ter chances reais.

O camisa 14 entrou em campo no segundo tempo e conseguiu a assistência do gol. Nicolas Pépé foi lançado em velocidade pela direita do ataque e venceu a defesa do Slavia Praha. Quando o jogo já parecia decidido, Tomas Holes aproveitou bola cruzada na área dos ingleses para arrancar um ótimo empate para os visitantes, aos 48 minutos.

Villareal domina fora de casa e vence o Dinamo Zagreb

O Dinamo Zagreb recebeu o Villareal no Estádio Maksimir nesta quinta-feira e não conseguiu o resultado esperado. A equipe croata acabou derrotada por 1 a 0 em um placar que poderia ser maior.

Mesmo fora de casa, o Villareal assustou mais no primeiro tempo contra o Dinamo Zagreb e conseguiu um gol aos 43 minutos, com Moreno cobrando pênalti.

A equipe espanhola seguiu dominando as ações no segundo tempo, mas não conseguiu ampliar a diferença e levar vantagem ainda maior para casa.