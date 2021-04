Manchester United e Arsenal ficam encantados com meia do Flu e Mário Bittencourt liga o sinal de alerta

A torcida do Fluminense aguarda nessa sexta-feira (09) para saber quais serão os adversários na fase de grupos da Libertadores. Os dirigentes do Tricolor Carioca apostam muito nesse campeonato e estão agilizando nos bastidores para trazer mais reforços ao elenco. O grupo é considerado qualificado, mas que ainda precisa de reforços pontuais.









Os jovens também estão valorizados no mercado e um jogador em especial chama atenção dos europeus. O GE informou que Manchester United e Arsenal, ambos da Inglaterra, sondaram o garoto Martinelli e já consultaram o estafe do atleta.

Ainda não há nenhuma proposta oficial e tampouco existe algo concreto em andamento. Por ora, as conversas preliminares foram apenas sobre informações de como está a situação do jogador. O contrato da joia com o Flu é até dezembro de 2024 e a multa rescisória gira em torno de 40 milhões de euros (R$ 265,7 milhões na cotação atual).

Ainda de acordo com a reportagem, Martinelli também pretende seguir mais tempo no Fluminense e não cogita nesse momento uma transferência a curto prazo. Com isso, a diretoria do Flu tem mais poder de negócio e não irá aceitar valores baixos já visando uma futura negociação com algum clube do Velho Continente.

O garoto já era considerado “diferente” desde a base e seu potencial chama atenção. As características de jogo também empolgam os europeus, que já tentam realizar uma aproximação pensando em contratá-lo nos próximos anos.