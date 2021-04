Manchester United faz 3 a 1 em Londres e complica o Tottenham na briga pelo G4

O pesadelo chamado ‘segundo tempo’ segue tirando o sono dos torcedores do Tottenham. Após sair na frente, o time de Londres cedeu a virada perdeu por 3 a 1 para o Manchester United, neste domingo (11), dentro do New Tottenham Hotspur Football Stadium.

O gol dos donos da casa foi marcado por Son, na reta final da primeira etapa. Já nos 45 minutos finais Fred e Cavani balançaram as redes para os Red Devils.

Com a derrota dentro de casa, o time de José Mourinho vê uma vaga para a próxima Uefa Champions League fica mais longe. Com 49 pontos, o Tottenham estaciona na 7ª colocação na Premier League, seis pontos atrás do West Ham, que abre o G4.

Já o Manchester United diminui a distância para o rival Manchester City, derrotado na rodada. Mesmo com sonho do título ainda longe, os comandados de Ole Gunnar Solskjaer somam agora 63 pontos, contra 74 do time de Pep Guardiola, que ainda tem uma partida a mais.

Son, sempre ele

Pressionados por razões distintas brigar pela vitória no clássico, os rivais travaram em boa parte da etapa inicial o chamado duelo tático. Sem apreço pela posse de bola, o time de José Mourinho prezava pela organização tática e nos ataques vem velocidade.

Quem teve a chance mais clara para marcar foi o Manchester United. Aos 32 minutos, Pogba encontrou Cavani nas costas dos zagueiros do Tottenham. O uruguaio mostrou seu faro apurado para tirar de Lloris e colocar a bola no fundo das redes.

Após revisão do lance no VAR, no entanto, a arbitragem anulou o gol por uma falta de ataque ainda no decorrer da jogada.

Se os visitantes não inauguraram o placar, os donos da casa fizeram isso.

E o gol dos donos da casa só poderia sair passando pelos pés dos principais nomes da equipe na Premier League.

Já aos 40 minutos, Kane recebeu na intermediária e deu passe para Lucas Moura. O brasileiro mostrou seu espirito coletivo para cruzar para Son. Sozinho, o atacante bateu ‘seco’, sem chances de defesa para Henderson.

United ferve e voa em campo

Ainda sofrendo com as linhas muito próximas dos Spurs, o time de Manchester viu no brasileiro Fred uma solução. Aos 12 minutos, o volante trabalhou de pé em pé no sistema ofensivo até encontrar Cavani.

O uruguaio dominou e bateu cruzado, forçando grande defesa de Lloris. No rebote, Fred apareceu entre os zagueiros e desviou para o fundo das redes, deixando tudo igual no placar do clássico.

Se o primeiro tempo ficou devendo em chances de gol, segundo entregou no nível de um clássico da Premier League. E premiou quem mais buscou a vitória.

Após jogada entre Bruno Fernandes e Greenwood na direta, o jovem cruzou na medida para Cavani, que apareceu entre a defesa e desviou, de peixinho, para o fundo das redes. Desta vez, sem revisão do VAR.

Após a assistência, foi a vez de Greenwood também ir às redes. Recebendo passe importantíssimo de Pogba, a joia inglesa deixou Reguilón sem norte e encheu o pé para vencer Lloris e decretar números finais à partida, aos 50 do segundo tempo.

E agora?

Após o duelo deste domingo, o Tottenham volta a campo na próxima sexta-feira (16), quando enfrenta o Everton, dentro do Goodison Park.

Já o Manchester United volta suas atenções para o confronto contra o Granada, pelas quartas de final da Uefa Europa League. O próximo compromisso pela Premie League acontece no domingo (18), diante do Burnley, no Old Trafford.

Cavani durante jogo do Manchester United Matthew Peters/Getty Images)

TOTTENHAM 1 X 3 MANCHESTER UNITED

GOLS: Heung-Min Son (40′) para o Tottenham; Fred (57′) Cavani (79′) Greenwood (90’+6′) para o Manchester United

TOTTENHAM: Lloris; Aurier, Dier, Rodon e Reguilón; Ndombele, Højbjerg e Lo Celso (Sissoko); Lucas Moura, Son e Harry Kane

MANCHESTER UNITED: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire e Shaw; McTominay, Fred e Bruno Fernandes; Pogba, Rashford (Greenwood) e Cavani