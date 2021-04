Manchester United tem zagueiro do Barcelona como opção para reforçar a zaga

O Manchester United está no marcado em busca de um reforço para a defesa. Segundo o jornal Manchester Evening News, o principal desejo dos Red Devils é Raphael Varane, do Real Madrid, mas Samuel Umtiti, do Barcelona, seria a segunda opção.

De acordo com a publicação, o alto valor pedido pelo time da capital espanhola por Varane fez os dirigentes do clube inglês buscarem alternativas. Entre elas, está o também francês Umtiti.

Samuel Umtiti foi contratado pelo Barcelona em 2016 por 25 milhões de euros (R$ 92,5 milhões na cotação da época) junto ao Lyon e, desde então, sofreu com muitas lesões, ficando de fora de 83 jogos no período, com quase 500 dias somados em recuperação. O clube catalão vê com bons olhos uma possível venda do atleta, já que não vem tendo muitas chances com Ronald Koeman e, também, visando aliviar a folha salarial, de acordo com o Mundo Deportivo.