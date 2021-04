Manchester United vira sobre Brighton e mantém vice na Premier

Mason Greenwood, do Manchester United, acertou a cabeçada no final para garantir uma vitória em casa por 2 a 1 sobre o Brighton na Premier League no domingo, depois que Marcus Rashford marcou o primeiro gol.

O ex-atacante do United, Danny Welbeck, cabeceou o Brighton para uma vantagem aos 13 minutos antes de Rashford empatar aos 17 minutos do segundo tempo e Greenwood aparecer dentro da área completar a recuperação do time de Old Trafford aos 38 do 2T.

O resultado deixou o segundo colocado United com 60 pontos em 30 jogos, 14 atrás do líder Manchester City, que jogou mais uma partida e quatro à frente do terceiro colocado Leicester City. O Brighton ficou em 16º com 32 pontos, seis pontos acima da zona de rebaixamento.

O técnico do United, Ole Gunnar Solskjaer, ficou satisfeito com a vitória difícil de seu time e disse que David de Gea e Dean Henderson, da Inglaterra, escolhido à frente do espanhol, agora estão empatados na hierarquia do goleiro titular.

O gerente da equipe visitante, Graham Potter admitiu que Brighton ainda está longe de ter a garantia de permanecer na primeira divisão do futebol inglês nesta reta final da temporada 2020/21 da Premier League.