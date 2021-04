Mancini chama a responsa e cita nota da organizada do clube pedindo sua demissão: “Eu sigo fazendo o meu trabalho”

O Corinthians não vem empolgando na temporada, mas vem ganhando a maioria dos jogos no Campeonato Paulista. Boa parte da torcida questiona o trabalho de Vagner Mancini e alega que o técnico já tem tempo de casa o suficiente para padronizar o estilo de jogo, algo que não aconteceu, de acordo com os torcedores.









Em entrevista coletiva após o Alvinegro vencer o Ituano por 2 a 0, o comandante falou sobre a nota de uma organizada do clube que pediu sua demissão. Vale lembrar que a diretoria corinthiana não faz nenhum tipo de movimento para realizar mudança na comissão técnica e respalda o técnico dessa pressão que já vem acontecendo desde o final da temporada passada.

“Eu respeito o torcedor e respeito a nota. Eu sigo fazendo o meu trabalho da mesma maneira que fiz desde que cheguei aqui no Corinthians, já se vão seis, sete meses. O importante agora é a gente estar focado no trabalho e buscar excelência a cada dia”, disse.

Mancini também disse que a equipe do Corinthians jogou com alma e foi extremamente forte em todos os aspectos. O treinador demonstrou que gostou muito do desempenho dos jogadores e prevê algo muito bom acontecendo no Parque São Jorge para as próximas partidas.

“O Corinthians de hoje foi um Corinthians com alma e, quando tem alma, ele é extremamente forte em todos os sentidos. Então, nós temos que partir deste princípio. É óbvio que é o mesmo elenco que virou o ano, com algumas perdas, inclusive, mas nem por isso o Corinthians vai deixar de ser forte. A partir do momento em que estiver no seu plano tático, técnico, físico e emocional a disposição que teve hoje, vai ser forte em qualquer competição”, explicou.