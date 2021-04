Mancini chama a responsa e sinaliza motivo de ter deixado Jemerson, Otero e Cazares no banco

O Corinthians ainda não empolga na temporada, mas vai vencendo jogos e ganhando ‘casca’ no Campeonato Paulistas. As atuações do time de Vagner Mancini não são vistosas, mas foram suficientes para o Timão disparar na tabela geral do Estadual e deixar a torcida esperançosa por um futebol melhor no decorrer das partidas, principalmente nos momentos de decisão.









Na entrevista coletiva, o treinador corinthiano explicou o motivo de ter deixado Jemerson, Cazares e Otero no banco de reservas. De acordo com o comandante, ele gostaria de ter uma equipe mais leve e por isso entendeu que era preciso mudar o jeito de atuar.

“A tentativa era fazer uma equipe mais leve, uma equipe rápida, com um pouco mais de intensidade, por isso essa opção, nada em cima de teste, nada em cima de algo que extrapole. E é o que eu venho dizendo: há a necessidade de dar uma mesclada no time do Corinthians, para que a gente tenha mais jogadores aptos a entrar e realizar as funções”, disse.

O comandante também se esquivou da situação do trio, que tem futuro indefinido e pode deixar o Parque São Jorge após os términos dos contratos. Segundo Mancini, ele olha apenas para a parte técnica e deu a entender que vai jogar quem estiver melhor, independentemente do destino de cada um no futuro.

“Eles são atletas do Corinthians, o Otero entrou na partida, o Jemerson não entrou por alguma circunstância, o Cazares também, mas é importante dizer que eles são atletas do Corinthians e enquanto eles tiverem contrato, não sei se até o término do contrato deles haverá algum acordo ou não, eu olho simplesmente a parte técnica”, afirmou.