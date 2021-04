Mancini diz que Corinthians dominou River Plate (PAR), mas admite ‘falta de capricho’ para chegar ao gol

O Corinthians ficou no 0 a 0 com o River Plate (PAR) na noite da última quinta-feira (22), em Assunção, pela primeira rodada do grupo E da Copa Sul-Americana.

Após o jogo, Vagner Mancini lamentou o fato de seus comandados não terem conseguido traduzir tanta posse de bola em gols.

“O Corinthians dominou o jogo, foi superior, tivemos as melhores oportunidades, mas falhamos no último passe, na finalização. Isso foi tornando o jogo mais difícil a cada minuto. Quando você tem oportunidades e não faz você acaba gerando ânimo na equipe adversária. O River teve umas saídas perigosas em função disso”.

“Não tenha dúvida que o Corinthians pecou muito no último terço, não só nas finalizações, mas também com passes. Tivemos o domínio, flutuamos bem entre as linhas, mas faltou capricho na hora da execução. Acabou sendo determinante”.

Agora, o Corinthians enfrenta o Santos, domingo, às 20 horas, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

Na quinta-feira que vem, o duelo contra o Peñarol, na Neo Química Arena, já terá caráter de decisão ao Timão no torneio continental diante da goleada por 5 a 1 imposta pelos uruguaios no Huancayo (PER).

Veja outros trechos da entrevista coletiva de Vagner Mancini:

Luan

“Luan vem fazendo boas partidas, é um atleta que gosta da bola, quer participar do jogo, a gente tem orientado para que ele faça a parte individual a partir do momento que a equipe chegar no último terço, às vezes ele não consegue em função da demora para a boa chegar. Vi o Luan bem, está se recuperando, tem tudo para fazer uma excelente temporada”.

Virtudes do rival

“O rival é uma equipe bem armada, óbvio que o Corinthians veio para ganhar a partida, mas enfrentamos uma equipe bem postada, valorizou os momentos do jogo, usou muito o corpo, as faltas. Enfim, de uma maneira geral, o Corinthians deveria ter ganho em função do que apresentou”.

Substituições

“Cantillo era para a gente ter um volume maior, que chegasse rapidamente ao setor ofensivo, e ele fez muito bem, contribuiu para a gente jogar no campo adversário. As entradas do Gustavo, GP, Cauê e Vitinho era para dar mais leveza, velocidade, já que entramos com jogadores mais experientes”.