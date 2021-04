Mancini diz “sim” e diretoria do Corinthians sinaliza anunciar saída de trio; 16 jogadores já foram liberados

O Corinthians está passando por uma reformulação no elenco. Vários jogadores saíram e a tendência é que mais jogadores deixem o clube ao longo desse semestre. A diretoria corinthiana quer diminuir a folha salarial de forma considerável e o jeito mais “fácil” de conseguir isso é negociando atletas, liberando e até rescindindo contratos.









O portal Globoesporte.com informou nessa segunda-feira (05) que o Timão busca definir o futuro de mais três jogadores: Everaldo, Fessin e Michel Macedo. O trio treina de forma separada até que encontre um novo clube para jogar. Os atletas já não estão nos planos da comissão técnica de Vagner Mancini.

Ainda segundo o levantamento da reportagem, o Alvinegro já abriu mão de 16 jogadores até esse momento. Nenhuma contratação para o elenco profissional ainda foi feita, mas os dirigentes corinthianos estão de olho no mercado e novidades podem aparecer no Parque São Jorge em breve.

Exigente como sempre, a Fiel cobra um melhor trabalho de todos os setores do clube. Ninguém tem sido aliviado nesse momento. O Corinthians tem mais uma temporada para tentar deixar de ser coadjuvante e surpreender nos campeonatos. A dívida é muito grande, mas há jogadores no grupo que são caros e não estão rendendo o esperado.

São os casos de Jô e Luan. O primeiro até teve alguns bons momentos, principalmente no primeiro semestre do ano passado, mas caiu bastante de rendimento. Já o meia-atacante, desde que foi contratado, viveu de pequenos lampejos e sua saída chegou até ser discutida, mas ele acabou permanecendo no Timão.