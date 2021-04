Mancini ‘expõe’ conversa com Luan após entrevista polêmica do meia: “Eu nem sabia”; jogador foi destaque do Timão

Como se não bastasse a crise financeira, dentro de campo as coisas também não estão dando muito certo. Depois de um desempenho ruim de Tiago Nunes e Dyego Coelho o Timão contratou Vagner Mancini. Com altos e baixos, o surgimento do ‘Mancinismo’ e escalações contestadas pelo torcedor, o treinador segue no Parque São Jorge.









Apesar dos altos e baixos, o Corinthians é líder isolado do grupo A do Paulistão, com 14 pontos e aguarda o início da Copa Sul-Americana. Porém, antes disso, encarou a Ferroviária nesta terça-feira (13) e mais uma derrota bateu à porta do Timão. O 2 a 1 para a equipe de Araraquara deu um banho de água fria no Alvinegro, que jogou bem na primeirta etapa.

Foto: Rodrigo Coca/Corinthians



Um dos pontos positivos do duelo foi Luan, que jogou como titular, deu assistência e foi visto por muitos como o melhor em campo. Antes da partida, porém, Luan concedeu entrevista para o jornalista Benjamin Back e “cobrou” mais oportunidades para atuar. Ao término da partida, Mancini falou sobre a declaração do camisa 7 e negou que a mesma tenha influenciado na escalação.

“Não teve nenhuma influência. Óbvio que não. Eu e o Luan sempre temos conversas e acho importante que o Luan quer jogar, acho ótimo que ele quer jogar, quer uma oportunidade. Ele foi, deu a entrevista, eu nem sabia da entrevista, eu soube hoje”, disse o treinador, que acrescentou que o meia pode ter mais oportunidades.

Meu time titular do precisa de duas coisas: Luan com Tesão e Cauê na puberdade. Aí o Corinthians muda de patamar. Aí é outro campeonato — Matheus (@TTUssam)

“O Luan já teve uma sequência de cinco partidas no Brasileirão e pode ser que ele tenha de novo. Eu e o Corinthians somos beneficiados se ele voltar a ser aquele Luan que a gente sabe que pode ser”, concluiu. Apesar da derrota, Luan foi destaque e colocou uma dúvida na cabeça de Mancini.