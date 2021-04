Mancini garante presença de trio até o final e faz mistério sobre escalação contra o Guarani

O Corinthians volta a campo neste domingo, às 20h, contra o Guarani. A partida marca o retorno do Timão após a paralisação do estadual. Vagner Mancini falou neste sábado, em coletiva, sobre a situação de Jemerson, Otero e Cazares, além do confronto contra o Bugre.

Com grande expectativa na utilização de jovens da base, como Vitinho e Cauê, Mancini fez mistério sobre a escalação de domingo: “Não posso adiantar nada, até porque tenho mais um treino, seria dar de bandeja o que o inimigo está esperando”.

O trio Jemerson, Otero e Cazares seguem com o futuro indefinido, ainda que a situação financeira do clube aponte um rumo distante do Parque São Jorge. Ainda assim, Mancini garantiu a utilização dos três até o final de contrato.

“São atletas do clube até junho. Independente do que vai acontecer, não cabe a mim. São atletas que vêm há meses tentando nos ajudar, não posso abrir mão. Enquanto forem atletas do clube, serão usados. Se algum tipo de renegociação interferir, a diretoria vai executar o que tem de ser executado”, comentou.

O técnico do Corinthians ainda falou sobre a semana cheio, e indicou que deve repetir o time de domingo no compromisso de terça-feira.

“Se eu disser que não pensei em jogar domingo e terça com times diferentes eu estaria sendo mentiroso. Eu pensei, sim, mas como tenho duas semanas de lastro de treino, talvez os jogadores suportem jogar domingo e terça. Aí podemos mudar para sexta, já que deve ter jogo também no fim de semana. Tudo são suposições”, concluiu.