Mancini indica escalação para ‘decisão’ com Peñarol e abre o jogo sobre pressão por demissão

O Corinthians não só venceu o Santos na Vila Belmiro por 2 a 0, como foi superior ao time da casa durante todo o clássico válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Vagner Mancini, na entrevista coletiva após o jogo, externou sua satisfação com o que viu em campo em uma partida em que ele não teve boa parte daqueles jogadores considerados titulares.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“A vitória foi incontestável. Essa vitória foi muito boa, tem de ser mostrada para os atletas diversas vezes. Tudo isso serve de parâmetro para os próximos jogos, mas não pode achar que está tudo certo”.

O bom desempenho aliado ao resultado positivo vieram no dia seguinte da principal torcida organizada do clube comparecer ao CT para pedir a demissão do treinador.

“Nós temos um dia-a-dia tão saudável e ele é saudável porque estamos todos os dias juntos. Eu encontro com Duilio, Alessandro e Roberto todos os dias. Há uma confiança muito grande de todos em cima do que vem sendo realizado”.

Mancini aproveitou também para esclarecer que não deve promover grandes mudanças na equipe que vai a campo na quinta-feira para pegar o Peñarol, pela Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena.

“Hoje, temos um time que jogou no Paraguai, outro que jogou aqui. Possivelmente, na quinta-feira, esse time do Paraguai volte a jogar. Domingo, temos clássico com o São Paulo. Importante entender esse processo”.

O elenco alvinegro se reapresenta no CT Joaquim Grava na tarde dessa segunda-feira.

Veja outros trechos da entrevista coletiva de Vagner Mancini:

Análise do jogo

“O Corinthians fez um grande jogo desde o início. Nós sabíamos que a equipe do Santos, que é muito rápida, deveria ser bem marcada. E acho que o Corinthians, dentro da estratégia do jogo, foi muito feliz desde o começo. Teve um volume muito bom, teve oportunidades, não deu espaço. O Santos teve muitas bolas longas e após a expulsão de um atleta do Santos o domínio foi ainda superior. A equipe teve oportunidades, mas também soube administrar, não percebeu no jogo qualquer melhora do Santos. Eu vi como um belo jogo. Acho que o Corinthians acabou atingindo aquilo que era esperado dentro da nossa proposta de jogo”.

Priorizar competição

“O Corinthians não pode priorizar esse ou aquele jogo. Ele tem de entrar em campo com a responsabilidade de ganhar todas as partidas. Todas têm um peso relevante para a gente, queremos utilizar da melhor maneira as equipes que estão atuando para a gente ir bem nas duas”.

Vagner Mancini em lance na Vila Belmiro Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Posição de João Victor

“O João foi meu atleta também no Atlético-GO e ele também atuou como zagueiro e lateral, foi bem nas duas. Vem se destacando, assim como os outros que entraram hoje. Acho que a tendência, de jogadores modernos, que fazem mais de uma função, é cada vez mais ter espaço no futebol”.

Gestão de atletas experientes e garotos

“Eu tenho uma gestão de grupo muito humana. Eu converso muito com o jogador, eu tenho como hábito passar para eles o que estou vendo, dou oportunidade para eles falarem. Dessa forma, a gente construiu um ambiente muito bacana. Todo muito dialoga com o treinador. Quando você traz para si essa humanização você tende a tirar mais do ser humano. Importante olhar dessa forma, porque são atletas, mas são seres humanos, que têm família. Não é só dar treino, montar equipe. Você constrói tudo que eles vão viver no dia a dia. Não é por isso que eles não são cobrados. Cada cobrança em cima de cada jogador é diferente. É importante que quando tenha duas equipes jogando que uma possa botar pressão em cima da outra. Há uma integração e isso é importante”.

Alívio no cargo com vitória

“Eu jamais me coloco à frente de qualquer tipo de conquista. Essa vitória foi muito importante para o Corinthians, para os jogadores, diretoria, comissão… É um clássico, jogo difícil e você tem uma ótima performance. Não posso puxar qualquer tipo de orgulho para mim. Acho importante a gente falar da evolução. Tivemos uma queda e agora vejo a equipe jogando de forma agressiva, ofensiva, com intensidade. Estamos numa semana extremamente difícil, a gente inicia bem, mas não quer dizer muita coisa. Amanhã a gente já passa a ser cobrado. Essa é nossa vida. O treinador tem de entender que funciona dessa forma. O mais importante agora é falar desse time, que foi a campo, montado, e teve uma performance muito interessante”.

Rodrigo Corsi/Paulistão

Boa fase João, Raul e Piton em posições de atletas consagrados

“Não só esses, mas todo time hoje fez um grande jogo. Cássio, Jemerson, Gabriel, Ramiro, Roni, Cauê, GP, Gustavo… Todos eles. O João, o Raul e o Piton realmente jogaram muito bem, assim como os outros que citei aqui, e isso é uma questão natural no futebol. A partir do momento que você tem um elenco que você consegue armar duas equipes, natural as performances diferentes. Amanhã, com calma, vamos falar de tudo isso. Aqueles que são mais velhos um dia foram mais novos, já participaram de momentos como esse, dos atletas que jogaram hoje. A vida vai se renovando, a vida é cíclica. Com sabedoria e justiça todos vão se encaixar. Temos uma temporada longa pela frente, todo mundo vai ter oportunidade de jogar. O mais importante é o Corinthians ter vitórias, conquistas. Assim, todo mundo vai ser reconhecido”.

Duelo com Peñarol

“Todo jogo é decisivo, é uma final e se tratando de Sul-Americana, que só um passa, a gente sabe que o Peñarol ganhou, nós empatamos, então, temos de fazer o dever de casa, isso é sabido por todos nós. Futebol te reserva surpresas e muitas vezes não. Importante que o Corinthians seja forte diante do Peñarol. Esse ano, o Corinthians tem muito mais vitórias do que derrotas, está amadurecendo, foram feitas algumas alternativas. Hoje, temos um time que jogou no Paraguai, outro que jogou aqui. Possivelmente, na quinta-feira, esse time do Paraguai volte a jogar. Domingo, temos clássico com o São Paulo. Importante entender esse processo. Importante a vitória, não dá espaço a eles. São seis jogos decisivos e eu tenho certeza que o Corinthians vai fazer sua parte”.

play 3:19 Corinthians bateu o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro

Mudanças para quinta

“Quando você antecipa alguma coisa soa estranho, porque estamos agora entusiasmados pela partida que o time fez. Foi feito um planejamento, não podemos mudar a todo instante. E ele vem sendo estabelecido dentro de uma sequência desgastante. Não é porque um jogador jogou bem hoje que eu vou mudar o time amanhã, e aí você começa a perder padrão de jogo. O mais importante é ser sensato, entender os processos, fazer tudo com maturidade, passar segurança ao atleta. Se não, você começa a passar insegurança aos atletas. O que chama atenção agora é exatamente isso: a segurança que os atletas jovens estão adquirindo com a ajuda dos atletas mais experientes. Eu, diversas vezes, já vi o Gil falando com Raul, com João Victor, o Fagner também, o Fábio Santos com o Piton. É importante entender tudo isso”.

Chance de mesclar escalações para quinta

“Essa mistura é perigosa, porque vamos enfrentar na Sul-Americana um time copeiro, acostumado a jogar uma Sul-Americana. De repente, se você mistura o time, você está de antemão demonstrando insegurança em alguns atletas e depositando uma confiança exagerada em cima de outros. Então, vou voltar a dizer. Nós temos um planejamento e vamos cumprir o planejamento. É por isso que as coisas começaram a dar certo novamente. É importante que o atleta se sinta seguro para entrar em campo e apresentar o que está sendo proposto. A gente não pode mudar de opinião porque os atletas são inteligentes para analisar o que está sendo feito também. Em cima disso, vamos seguir o trabalho.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Peso da vitória no clássico

“Vitória significa para muita gente que está tudo certo. Mas, para algumas pessoas do futebol, nem sempre a vitória significa que você melhorou ou piorou. A vitória de hoje foi incontestável. Essa vitória foi muito boa, tem de ser mostrada para os atletas diversas vezes. Tudo isso serve de parâmetro para os próximos jogos, mas não pode achar que está tudo certo”.

Respaldo da diretoria

“Nós temos um dia-a-dia tão saudável e ele é saudável porque estamos todos os dias juntos. Eu encontro com Duilio, Alessandro e Roberto todos os dias. Há uma confiança muito grande de todos em cima do que vem sendo realizado. É natural, para o treinador, e eu já vivo isso há 16 anos, que todo técnico passe por situações desse tipo. A gente respeita a opinião de todo mundo. A gente sabe que o torcedor quer ganhar todas as partidas, e ele está certo, eu entendo, porque também sou um torcedor. Eu treino, eu escalo, eu oriento, mas eu também quero ganhar. Todo mundo aqui no Corinthians vive esse sentimento. A vitória gera confiança. E a gente vive de confiança na vida. Todos nós nos encontramos todos os dias e conversamos olho no olho. Não é surpresa, mas tenho de dizer que estou acostumado com isso, assim como os atletas”.