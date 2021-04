Mancini libera e defensor do Corinthians é emprestado para o Juventude; jogador não terá contrato renovado

A situação do Corinthians na temporada é contraditória. Apesar de classificado para a próxima fase da Copa do Brasil e líder isolado do grupo A do Paulistão, com 18 pontos (segundo colocado na classificação geral), a insatisfação por parte da torcida e até mesmo da diretoria, é notória. Apesar dos bons números, a equipe comandada por Vagner Mancini não joga bem.









Com um futebol burocrático e que poucas vezes venceu por mais de dois gols de diferença, o Coringão não consegue mudar sua forma de jogar e tem dificuldades de encontrar dentro do elenco atletas que possam realizar essa mudança de uma forma individual. Procurando aliviar a folha salarial e “desinchar” o elenco, o Timão começou a liberar atletas.

Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians



De acordo com informações do ge.com, o lateral-direito Michel Macedo foi emprestado para o Juventude até o fim de dezembro. O defensor não fazia parte dos planos de Mancini para a temporada. O contrato do atleta com o Alvinegro é válido justamente até dezembro. Sendo assim, ao término do empréstimo estará livre para acertar com outro clube.

michel macedo saindo do sccp mó paz — Eduardo Silva (@edusilva_sccp)

April 20, 2021





Em nota oficial emitida neste segunda-feira (19), o Corinthians confirmou o empréstimo do jogador. “Nesta segunda-feira (19/04), a diretoria do Departamento de Futebol do Corinthians liberou o atleta Michel Macedo para finalizar a negociação de empréstimo até final deste ano junto ao Juventude-RS”. Aos 31 anos, Michel vai para o seu quinto clube na carreira.