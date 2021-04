Mancini minimiza pressão e vai além: “Óbvio que todo mundo quer ganhar”

O Corinthians novamente fez uma fraca partida e perdeu do Peñarol por 2 x 0, dentro da Arena. Como é de praxe, a maior parte da torcida corinthiana pede a demissão de Vagner Mancini na web. O técnico já vem sendo questionado há muito tempo e a diretoria é quem está garantido o comandante no cargo.









Em entrevista coletiva, o atual treinador do Alvinegro avaliou o momento e se mantém tranquilo quanto ao seu futuro. Mancini também fez questão de ressaltar que todos estão sendo pressionados, independentemente do cargo que exerce dentro do clube.

“Sinceramente, todos os dias são decisivos. A gente não pode achar uma partida para querer jogar toda uma responsabilidade. Sabemos o que vem acontecendo, ninguém está livre de pressão. A gente confia em um bom jogo domingo porque estamos vendo evolução. Hoje tivemos uma derrota muito em cima de dois erros, o Corinthians teve superioridade, mas não soube aproveitar”, revelou.

O comandante também disse que está respaldado pela diretoria e expôs que isso é muito importante nesse momento. O técnico pontuou outras coisas, citou que o Penãrol foi um adversário bem organizado e teve seus méritos.

“Estou tranquilo, tenho o respaldo da diretoria, e isso é importante, gera confiança. Óbvio que todo mundo quer ganhar, mas às vezes a gente encontra um adversário bem arrumado, organizado, que veio aqui fazer um jogo com muito conteúdo”, completou.