Mancini rememora críticas, manda recado para torcida do Corinthians e vai além: “É importante a gente entender”

O Corinthians venceu o clássico contra o Santos com autoridade e a pressão em cima do técnico Vagner Mancini deu uma amenizada. Foi uma atuação muito convincente e deixa a Fiel esperançosa que dias melhores estão chegando no Parque São Jorge visando a temporada. Os jogadores foram muito bem, fizeram o dever de casa e encaminharam a classificação para fase decisiva do Paulistão.









Na entrevista coletiva, Vagner Mancini deixou claro que, independentemente dos resultados, irá manter o rodízio na equipe. O comandante quer usar o Campeonato Paulista como laboratório para saber com quem pode contar e com quem irá ser negociado por não se adequar ao seu estilo de jogo adotado para as próximas competições.

“Acho importante falar que neste ano temos muito mais vitórias que derrotas, é um time que está amadurecendo, algumas alternativas em termos de time, hoje temos um time que jogou no Paraguai, outro que jogou aqui hoje, possivelmente na quinta-feira (contra o Peñarol) teremos um time que jogou no Paraguai, domingo tem clássico, então é importante a gente entender os processos que estão acontecendo”, disse.

Mancini também afirmou que o Timão fez um grande jogo e explicou suas decisões para anular o time rápido do Santos de Ariel Holan. De acordo com o comandante, a estratégia adotada deu certo, principalmente no primeiro e antes da expulsão de um jogador do adversário.

“O Corinthians fez um grande jogo desde o início, nós sabíamos que a equipe do Santos, que é um time que joga um futebol muito rápido, deveria ser bem marcada. Acho que o Corinthians, dentro da estratégia do jogo de tentar anular algumas peças, foi muito feliz desde o começo. Teve um volume bom no primeiro tempo, fez dois gols, teve outras oportunidades, não deu espaço, o Santos ficou limitado a bolas longas. Após a expulsão, o domínio foi superior (…)”, revelou.