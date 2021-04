Mancini tem ‘prazo de validade’ no Corinthians e demissão entra em pauta; desempenho incomoda diretoria

O Corinthians não consegue encontrar um equilíbrio na temporada. O time lidera o grupo do Campeonato Paulista, com 15 pontos conquistados, mas o desempenho da equipe desagrada a maioria dos torcedores. A Fiel cobra a diretoria corinthiana por mais reforços e o técnico Vagner Mancini por apresentações à altura do clube – o que não vem acontecendo.









A última vez que o Corinthians venceu com mais de dois gols de diferença foi diante do Salgueiro, na estreia da Copa do Brasil, em 17 de março. Os resultados “magros” são frutos de pouca criação, finalizações ruins e um sistema de jogo que não dá privilégio ao ataque. No setor ofensivo, Jô, que seria a esperança de gols, sequer tem jogado como titular.

Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians



Uma das cobranças da torcida é pela utilização da base. Alguns jogadores foram promovidos ao time profissional, mas atuam pouco ou nem são relacionados. No empate em 1 a 1 diante do São Bento, não última sexta-feira (16), Mancini começou com Vitinho, Rodrigo Varanda e Cauê como titulares, mas tirou o trio no intervalo e afirmou que não gostou da atuação.

Diante os acontecimentos e pressão das “arquibancadas”, a diretoria alvinegra se movimenta nos bastidores. De acordo com Flavio Ortega, da ESPN, Mancini pode cair caso não consiga resultados na estreia do Timão na Sul-Americana e nos clássicos contra Santos e São Paulo. Esse seria o ‘prazo de validade’ do treinador para continuar no Parque São Jorge.

Vai esperar acaba o paulista pra demitir o mancini aí vai começar outro campeonato com um tec se adaptando vai dá certo sim confia corinthians — Beaaaaaaa (@wayne_sccp)

April 17, 2021





No próximo domingo (17), o Corinthians encara o Ituano, na Neo Química Arena. Na quinta-feira (22), vai até o Paraguai para fazer sua estreia na Sul-Americana, contra o River Plate Asunción. Na sequência, pega o Santos na Vila Belmiro, o Peñarol em casa e o São Paulo, no dia 2 de maio, também na Arena. Em miúdos: menos de um mês para uma melhora.