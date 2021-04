Mancini vê Corinthians “com alma” a fala sobre nota da organizada pedindo sua demissão

O Corinthians teve uma boa atuação neste domingo e venceu o Ituano por 2 a 0, voltando a triunfar depois de partidas decepcionantes pelo Campeonato Paulista. Na entrevista coletiva após o apito final, Vagner Mancini analisou o desempenho do Timão na partida disputada na Neo Química Arena de maneira bastante positiva.

O técnico do Corinthians destacou que sempre reconheceu quando a equipe não apresentou um bom futebol. Além disso, Mancini deixou claro que pensará na escalação do time para a estreia na Sul-Americana a partir do desempenho que os jogadores tiveram nesta sequência de jogos no Paulistão.

“O que se vê hoje é um Corinthians melhorando em campo. Em nenhum momento deixei de admitir que o Corinthians jogou mal algumas partidas, mas felizmente vimos hoje um time bem organizado, plantado em campo. Fez um bom jogo e mereceu a vitória. Partimos daqui para frente com tudo o que foi visto nos quatro jogos, com as duas equipes, e a gente escolhe uma equipe para iniciar a partida de quinta-feira, no início da Sul-Americana”, afirmou o treinador.

Mancini elogiou a postura dos jogadores em campo neste domingo, ressaltando que o time pode fazer frente contra qualquer adversário, caso mantenha o bom nível apresentado contra o Ituano.

“O Corinthians de hoje foi um Corinthians com alma e, quando tem alma, ele é extremamente forte em todos os sentidos. Então, nós temos que partir deste princípio. É óbvio que é o mesmo elenco que virou o ano, com algumas perdas, inclusive, mas nem por isso o Corinthians vai deixar de ser forte. A partir do momento em que estiver no seu plano tático, técnico, físico e emocional a disposição que teve hoje, vai ser forte em qualquer competição”, pontuou o técnico.

Por fim, Mancini comentou sobre a nota emitida pela Gaviões da Fiel no sábado. A torcida organizada do Corinthians criticou o trabalho do treinador e pediu a sua demissão do clube do Parque São Jorge.

“Eu respeito o torcedor e respeito a nota. Eu sigo fazendo o meu trabalho da mesma maneira que fiz desde que cheguei aqui no Corinthians, já se vão seis, sete meses. O importante agora é a gente estar focado no trabalho e buscar excelência a cada dia”, finalizou Mancini.