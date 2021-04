Manga, Orobó, Michel e mais 3: Vasco ouve empresários e ‘pacotão’ da Série B é esclarecido; agentes detalham situação dos atletas

O zagueiro Werley, os laterais Henrique e Neto Borges, o volante Marcos Júnior e o meia Lucas Santos treinarão em horários alternativos. Ambos estão fora dos planos e devem ser negociados ou liberados pelo Vasco. A informação é do ‘UOL’.

Já pensando em possíveis saídas, o Vasco cogita alguns nomes. O canal ‘Atenção Vascaínos’, aliás, esclareceu a situação de cada um dos jogadores especulados. São eles: Nicolas, Tiago Orobó, Michel, Jean Victor, Luiz Paulo e Alef Manga. A direção anunciou a contratação de Rômulo na surdina e não descarta realizar outros negócios num ‘pacotão’ da Série B. O clube também sonha em chegar longe na Copa do Brasil.

Nicolas – negócio emperrou por conta do desentendimento entre o presidente do Paysandu e Alexandre Pássaro.

Tiago Orobó – empresário confirmou que não há mais qualquer chance do jogador fechar com o Vasco.

Michel – agente deixou bem claro que a chegada de Rômulo não interfere num possível acordo com o Vasco. Situação do jogador no Grêmio será resolvida antes de qualquer conversa com outro clube.

Jean Victor – recebeu sondagens da Série B e aguarda o fim do Carioca para resolver sua situação no Boavista.

Luiz Paulo e Alef Manga – VP do Volta Redonda confirmou que não recebeu nenhuma sondagem.