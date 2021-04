Manifest 3×4: Zeke desenvolve nova habilidade incrível

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

Quem acompanha Manifest já deve estar acostumado com a premissa de que, a cada nova pergunta respondida, diversos outros questionamentos surgem. No episódio 3×4 da série, somos bombardeados com informações novas que podem mudar o rumo do que tínhamos como certo até então.

Toda a questão em torno do voo 828 é tão intrigante que nem mesmo um time de pesquisadores governamentais, que inclui Ben, Saanvi e Mic, é capaz de desmistificar sozinho. No novo episódio da 3ª temporada, um novo nível é atingido quando Zeke comenta que conseguiu sentir sensações de Beverly naquele momento, deixando Mic impressionado.

O que isso pode representar para o resto da série? Confira o recap!

Mais detalhes do episódio 3×4 de Manifest

Logo no início, temos uma confirmação: assim como Ben suspeitava desde o início, a barbatana da cauda encontrada é, de fato, parte original do 828. Mas não só isso. Ela se teletransportou diretamente para o fundo do oceano.

No entanto, essa não é a única parte estranha do novo episódio de Manifest. Focando especificamente em Taylor, nós sabemos que ela morreu de um ferimento à bala, mas os ferimentos pós-morte em seu corpo apresentavam sinais de uma explosão no ar, assim como os traços de uma alga presente unicamente no Caribe – o que é compatível com o local em que a cauda foi encontrada.

Um outro ponto a ser investigado é a morte da Major – causada por Saanvi e que desenvolveu uma série de episódios de culpa. Esta semana, em Manifest, é mostrado um caminhão de saneamento e muitos fãs levantaram a teoria de que o corpo da Major foi jogado e levado direto para Nova Orleans. Será que faz sentido?

No episódio 3×4 de Manifest, quem também ganha um pouco de foco é Pete. Relembramos um pouco de sua trajetória e vemos que ele foi usado por seu treinador na época do ensino médio para vender drogas. Tudo isso acabou resultando na morte de um de seus colegas de time e Pete tenta até hoje lidar com o luto e a culpa que sente.

Mic e Zeke conseguem se identificar bastante com essa situação. É interessante ver como a perda de alguém querido é uma sensação que atravessa a todos, passageiros ou não.

Aproveitando que falamos de Zeke, é essencial mencionar a sua “habilidade” de sentir exatamente o que outra pessoa sentiu. Agora ficamos na dúvida: para que isso serve? Ele vai conseguir ajudar outras pessoas que necessitem?

Mais uma vez saímos de um episódio de Manifest com mais dúvidas do que respostas!