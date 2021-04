Manifest: showrunner comenta sobre triângulo amoroso da 3ª temporada

Em Manifest, Michaela e o resto dos passageiros do voo 828 retornaram misteriosamente após estarem desaparecidos por cinco anos sem envelhecer. Como eles sabem, todos os que estavam no voo têm uma “data de morte” – eles vão, de fato, morrer depois que passar o tempo que eles estiveram sumidos.

Na 3ª temporada, Zeke sobreviveu a dele, mas ficou com uma habilidade que pode tornar as coisas estranhas no triângulo amoroso dele com sua esposa, Michaela, e o ex dela, Jared.

O showrunner Jeff Rake explica o porquê. Em uma entrevista, o criador disse: “Os espectadores devem prestar atenção à evolução lenta das novas habilidades de Zeke. Quando abrimos a 3ª temporada, encontramos Zeke aliviado, alegre, mas também complacente, um pouco confuso e ansioso. Ele está se perguntando porque sobreviveu, não apenas por Michaela, mas para a grande comunidade de passageiros. Vai demorar um pouco para ele entender a resposta dessa pergunta”.

(NBC/Reprodução)Fonte: NBC

Ele também comentou sobre o triângulo amoroso que a temporada vai trazer. Rake disse: “Jared está tentando fazer as pazes com o fato de que Michaela está casada agora. Ele está tentando ser uma boa pessoa, fazer a coisa certa, deixá-la viver sua vida. E ele está tentando seguir em frente.

Da mesma forma, Jared e Zeke estão tentando ser amigos. Eles estão tentando apoiar e defender Michaela de sua própria maneira. E Michaela e Jared estão tentando ser amigos novamente. Mas, ao mesmo tempo, o amor verdadeiro nunca morre, e vai demorar muito para que Jared possa superar a situação”.

Anteriormente, o ator que interpreta Jared, J.R. Ramirez, disse em entrevista que seu personagem poderia ter um novo interesse amoroso na temporada atual da série. Basta esperar para saber o que pode acontecer.

Novos episódios de Manifest são exibidos às quintas-feiras na NBC!