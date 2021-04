Mano Menezes é anunciado no Al Nassr, da Arábia Saudita

Sem clube desde o ano passado, Mano Menezes está de mudança e de casa nova. O Al Nassr, clube da Arábia Saudita, anunciou nesta sexta-feira o acordo com o técnico brasileiro.

Segundo divulgado pelo próprio clube, Mano deve chegar em Riad, cidade do clube, nas próximas 48 horas junto com a equipe técnica. Atualmente, o Al Nassr ocupa o quinto lugar no campeonato local e tenta uma vaga para competição internacional.

Mano Menezes assume o trabalho após quatro meses sem clube. O último trabalho do brasileiro foi comandando o Bahia, ainda na última edição do Brasileiro. Foram 25 jogos com o tricolor – oito vitórias, dois empates e 15 derrotas.