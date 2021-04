Manoel aparece no CT do Fluminense para realizar exames médicos

O Fluminense corre para regularizar reforços para a estreia da Libertadores. O primeiro nome que deve ser confirmado é o do zagueiro Manoel. O defensor, ex-Cruzeiro, esteve nesta terça-feira no CT do Tricolor, no Rio de Janeiro, realizou exames médicos e vai assinar contrato.

O clube buscava um zagueiro para compor o elenco e pode acabar com dois. Isso porque os tricolores estão acertados com David Braz, do Grêmio. Além deles, o meia Cazares e os atacantes Bobadilla e Abel Hernández são esperados nas Laranjeiras. A intenção é ter todos à disposição de Roger Machado para a estreia na Libertadores, contra o River Plate, no Maracanã, no dia 22 de abril.



Foto: Reprodução/Cruzeiro

De todos os reforços, apenas David Braz não deve estar presente na partida. O zagueiro testou positivo para covid-19 e terá que ficar em quarentena por dez dias. Com isso, o jogador só virá para o Rio de Janeiro na próxima semana.