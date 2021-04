Manoel de volta, Ruschel no banco, Airton titular e mais: Conceição prepara o Cruzeiro para o clássico contra o Atlético

Após mais de um ano, o Cruzeiro volta a enfrentar o Atlético, em duelo marcado para o próximo domingo (11), às 16h, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. O zagueiro Manoel, que cumpriu suspensão na vitória celeste sobre o Coimbra, por 2 a 0, no Independência, retorna ao time para enfrentar o arquirrival.









A preocupação se dava em relação aos quatro pendurados que entraram em campo contra o Coimbra, mas todos passarem ilesos. O volante Jadson, o lateral-direito Cáceres, o zagueiro Ramon e o atacante Airton conseguiram evitar a advertência no Independência. O lateral-esquerdo Alan Ruschel, que também tem dois amarelos, não entrou em campo.

Conforme publicou o portal “Superesportes MG”, para o clássico, Felipe Conceição deve manter a base da equipe que venceu a última partida. A provável escalação do Cruzeiro para o clássico é: Fábio; Cáceres, Ramon, Manoel e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Airton, Bruno José e Rafael Sobis.

Treinador terá força máxima contra o Atlético – Foto: Fernando Moreno/AGIF.



Uma vitória no clássico é considerada extremamente importante para manter o embalo no Campeonato Mineiro. A equipe vem de duas vitórias seguidas e tentará mais um triunfo para se fixar no G4 do Estadual. Atualmente, o time celeste ocupa a terceira posição, com 14 pontos, três a mais que o Pouso Alegre, quinto colocado.

A última partida entre as equipes foi realizada em 7 de março de 2020, quando a equipe alvinegra venceu por 2 a 1, também na fase classificatória do Campeonato Mineiro. A expectativa é grande, principalmente após o rival ter feito inúmeras contratações de peso.