Manoel é confirmado como novo reforço do Fluminense

O Fluminense confirmou nesta quinta-feira a chegada do zagueiro Manoel. O jogador, que estava no Cruzeiro, assinou contrato até abril de 2023 com os cariocas.

Manoel rescindiu contrato com os mineiros antes de acertar com o Fluminense. O zagueiro comemorou sua chegada ao clube.

“Minha chegada foi muito leve. Todo mundo me recebeu muito bem. Tem alguns jogadores no elenco com quem eu já joguei junto, já conheço. Então eu fico mais à vontade, mais tranquilo. Me senti em casa, de verdade. Ano passado o Fluminense fez um grande campeonato. Tem grandes zagueiros, e eu estou aqui para ajudar o clube, dentro e fora de campo com minha experiência. Estou feliz e quero contribuir”, disse.

No Fluminense, Manoel terá a concorrência de Nino, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Frazan. David Braz, do Grêmio, é outro defensor esperado nas Laranjeiras.

Manoel já foi regularizado e está apto para estar na lista da fase de grupos da Libertadores.

Cazares já aparece no BID

Outro reforço que deve ser confirmado é o meia Cazares. O equatoriano apareceu nesta quinta-feira para realizar exames médicos no CT do clube.

Cazares, inclusive, já foi regularizado no BID da CBF antes mesmo de ser anunciado oficialmente pelo Fluminense. Com isso, o jogador também poderá estar na lista para a Libertadores.