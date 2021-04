Manoel surpreende e pede para deixar o Cruzeiro; proposta de time carioca deve levar o zagueiro a disputar a Libertadores

Na véspera do clássico contra o Atlético, marcado para este domingo (11), o zagueiro Manoel surpreendeu ao pedir para deixar o Cruzeiro. O atleta, que tem contrato até o meio desse ano, já poderia ter assinado um pré-contrato seis meses antes do fim do seu vínculo de acordo com a legislação.

Confira parte do comunicado emitido pelo Cruzeiro:

“O Cruzeiro Esporte Clube informa que o atleta Manoel não será relacionado para a partida deste domingo, diante do Atlético-MG. O jogador procurou a comissão técnica na manhã deste sábado, manifestando o desejo de não mais atuar pelo Clube.

Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro



Manoel retornou ao Cruzeiro ano passado e foi parceiro do Clube ao aceitar se adequar ao momento de austeridade financeira pelo qual passa a instituição. Em campo, sempre demonstrou comprometimento no dia a dia e nos jogos, sendo uma referência para seus companheiros.

No entanto, na manhã deste sábado, antes do último treino em preparação para o clássico contra o Atlético-MG, Manoel se dirigiu à comissão técnica e externou sua vontade de deixar o Clube, justificando não estar 100% focado no importante duelo deste domingo, para que finalize a negociação em curso que ele possui com outra equipe, que ofereceu valores acima das possibilidades celestes, e compatíveis com o pedido fora da realidade que o jogador já havia manifestado ao Cruzeiro.”

Segundo a informação do jornalista Venê Casagrande, quem demonstrou interesse na contratação do experiente defensor foi o Fluminense, que disputará a Copa Libertadores da América. Sem Manoel, o garoto Weverton será mantido na zaga para o clássico ao lado de Ramon.