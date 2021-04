Manpower oferece 70 vagas de emprego pelo país

A Manpower oferece várias vagas de emprego para TODO BRASIL. A especialista em recrutamento e seleção de profissionais está divulgando oportunidades com carteira assinada para diversas regiões do país e garante inúmeros benefícios, além da faixa salarial compatível com o mercado. Veja todas as informações disponíveis para se candidatar a uma das vagas e sair do desemprego!

Manpower oferece 70 vagas de emprego em TODO BRASIL

A empresa de recrutamento é liderança pelo mundo em soluções inovadoras da força trabalhista, de modo a articular negócios com o potencial humano. Atualmente, o Grupo está anunciando 70 oportunidades em cargos diversos. Dentre eles, estão mencionados:

Analista Tributário;

Gerente Comercial;

Consultor Comercial Jr;

Gerente de Negócios Pf;

Coordenador de Enfermagem;

Analista de Laboratório Temporário;

Consultor Comercial Autopeças

Analista de Logística – Sumaré;

Analista de Dados;

Assistente de Manutenção;

Especialista de Manutenção – Aciaria;

Técnico de Enfermagem;

Analista de Inteligência Logística;

Analista de Contas a Receber;

Técnico de Enfermagem;

Motorista;

Eletricista de Manutenção;

Analista de Ouvidoria;

Operador de Rastreamento;

Analista de Laboratório Júnior;

Estágio de Redes Industriais;

Estágio de Laboratório;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Analista de RH;

Auxiliar de Produção;

Recrutador Pleno;

Vendedor Técnico;

Especialista em Gestão de Contratos, Licitações;

Farmacêutico;

Analista Contábil;

Assistente Administrativo;

Executivo de Contas;

Especialista de Marketing;

Analista de Marketing Digital;

Analista de BI;

Executivo de Contas;

Estoquista/Almoxarife;

Gerente de Projetos;

Operador de Carga e Descarga;

Operador de Refinaria;

e muitos outros.

Como se inscrever

Quem estiver em busca de uma chance no mercado de trabalho pode acessar o site de inscrição, escolher uma das oportunidades mencionadas e cadastrar o currículo atualizado. É importante fazer a verificação dos critérios exigidos para cada uma das funções disponíveis.

