Mantuan faz atividade em campo, mas ainda está longe de retorno ao Corinthians

Em recuperação de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, o meia Gustavo Mantuan foi a campo na atividade deste sábado (3), no CT Joaquim Grava. Ainda assim, o jogador ainda não está em fase final de recuperação.

O trabalho foi leve, acompanhado dos fisioterapeutas corintianos, onde o jogador nem calçou as chuteiras, ficando apenas de tênis, e seguiu o seu cronograma de recuperação. Não foi a primeira vez que o atleta quebrou o praxe da recuperação na parte interna e foi ao gramado do Centro de Treinamentos.

Cria da base, Mantuan foi promovido ao time principal no ano passado, mas em outubro, durante um jogo treino pela Seleção Brasileira Sub-20, que enfrentava o elenco sub-23 do próprio Timão, acabou se lesionando e teve que passar por cirurgia.

Mesmo jovem, aos 19 anos, o central tem um histórico negativo de lesões no joelho, essa é a segunda vez que a prata da casa rompe o ligamento do esquerdo, a primeira havia sido em 2019, sendo que em 2018 ele já tinha rompido o lado direito da região.

Em abril, o jogador do Timão entrará no sétimo mês de recuperação, que geralmente é de seis a oito meses.

Mantuan tem sete jogos com a camisa do Corinthians com um gol marcado, este uma semana antes de se lesionar, na vitória corintiana por 2 a 1 contra o Vasco, em São Januário, no dia 21 de outubro, pela 18ª rodada do Brasileirão.