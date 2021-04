Manuela ergue bandeira branca, mas Eva a trata feito cão sarnento · .

Em A Vida da Gente, Manuela (Marjorie Estiano) quase perderá a hora para visitar Ana (Fernanda Vasconcellos) no hospital por causa de Rodrigo (Rafael Cardoso). O atraso ainda obrigará a neta de Iná (Nicette Bruno) a enfrentar Eva (Ana Beatriz Nogueira) para passar alguns minutos ao lado da irmã. Apesar de erguer “bandeira branca”, ela será ignorada pela megera na novela das seis.

O irmão de Nanda (Maria Eduarda de Carvalho) relembrará os “velhos tempos” ao cair na balada, beber todas e acabar na cama de Nina (Bianca Comparato). Ele precisará lidar com uma tremenda ressaca, principalmente moral, ao acordar com inúmeras ligações perdidas da estudante de Psicologia.

“Me desculpa, Manu, eu sei que eu não tenho justificativa para outro furo com você, mas é que eu perdi o ônibus”, justificará o filho de Jonas (Paulo Betti), ao chegar esbaforido em Gramado, na serra gaúcha. “Tudo bem, mas o chato é que eu tive que faltar ao trabalho. Isso pega supermal. O Lúcio [Thiago Lacerda] foi superbacana de me arrumar um emprego”, reclamará a jovem.

Constrangido, o personagem de Rafael Cardoso pedirá perdão mais uma vez e se oferecerá para ficar com Júlia no lugar de Iná enquanto a amiga de Alice (Sthefany Brito) se prepara para ir a Porto Alegre. “Ótimo. Vou aproveitar e visitar a Ana no hospital. Você assume aqui para eu me arrumar?”, dirá a jovem, ao lhe entregar a criança em mãos.

A protagonista vivida por Marjorie Estiano não perderá o horário por muito pouco, mas será obrigada a ficar frente a frente com Eva. Como Lúcio já havia lhe avisado, a perua não arreda mais o pé do quarto e fica como um cão de guarda ao lado da cama da esportista –a ponto de preocupar médicos e enfermeiros pelo estado fragilizado de sua saúde mental.

Ana Beatriz Nogueira em A Vida da Gente

“Desculpa, mãe? Mas será que em nome da Ana não dá para a gente se tratar um pouco melhor? Se cumprimentar, pelo menos”, pedirá Manuela, que será tratada com indiferença pela antagonista interpretada por Ana Beatriz Nogueira. A mau-caráter ignorará a herdeira, sequer olhará para o seu rosto e ainda baterá a porta ao sair.

Com o coração partido, a tia de Júlia se agarrará à tenista, que seguirá em coma profundo. “Minha irmãzinha, eu tenho uma novidade que eu acho que você vai gostar. Eu aceitei um trabalho na ONG do doutor Lúcio. Eu sinto que você está o tempo todo lá comigo, às vezes converso com você na minha cabeça. Eu sinto que pode ser um sinal”, dirá ela, profundamente emocionada.

Com a “edição especial” do folhetim de Lícia Manzo, a Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre deste ano. A trama de época está prevista para entrar no ar em agosto.

