Manuela estraga encontro e abre mão de ‘príncipe’ por Rodrigo · .

Manuela (Marjorie Estiano) deixará uma ótima oportunidade passar em A Vida da Gente. A estudante estragará um encontro e abrirá mão de um “príncipe encantando” para ficar com Rodrigo (Rafael Cardoso). A irmã de Ana (Fernanda Vasconcellos) interromperá o jantar romântico para voltar para casa e cuidar do “cunhado”, que estará resfriado na novela das seis

Felipe (Alexandre Laykowsky), que foi colega de faculdade de neta de Iná (Nicette Bruno), a convencerá a lhe dar uma chance e sair um pouco de casa para espairecer.

“Eu estava pensando em a gente ir em um lugar aqui em Gramado mesmo, pro caso de eles precisarem de alguma coisa. Tudo bem?”, sugerirá a personagem de Marjorie Estiano, ao avisar sobre o resfriado do irmão de Nanda (Maria Eduarda de Carvalho).

Compreensivo, o galã aceitará até mesmo parar em um restaurante ali por perto e nada badalado. “Desculpa ter te trazido para esse lugar. Não é animado, mas pelo menos é próximo de casa”, falará Manuela, um pouco sem graça.

“Fica tranquila, na verdade não interessa o lugar, o que interessa é a companhia”, observará o bonitão, que será interrompido por uma ligação do protagonista interpretado por Rafael Cardoso.

O filho de Jonas (Paulo Betti) pedirá orientações para medicar a filha, já que a menina está com sintomas de resfriado. “Você quer que eu volte e fique com ela?”, perguntará a mocinha, preocupada, mas Rodrigo negará a ajuda.

“Desculpa, Felipe. Essa vida louca de mãe, sem ser. Sabe assim?”, dirá ela ao retornar para a mesa. “Não sei, na verdade nem imagino”, responderá o gato da faculdade. Manuela contará que é estranha a sensação de ter virado mãe, sem nem ter ficado grávida, e o moço falará que se ela preferir voltar para casa entenderá.

Sem clima

Manuela continuará a falar de suas preocupações com o cunhado doente, e ainda por cima cuidando da sobrinha que também não estará bem. “E a gente vai falar sobre a Júlia, ou algum outro assunto pra relaxar?”, questionará o loiro.

“Bom, a Júlia vai aparecer milhares de vezes em qualquer assunto. Mesmo me controlando, eu acabo falando muito nela. Mas e você, como é que tá a faculdade?”, tentará Manuela.

O papo entre eles até fluirá, mas a personagem de Marjorie Estiano interromperá em certo ponto, para ligar para casa e checar como está a sobrinha. Rodrigo dirá que Júlia está bem, mas a irmã de Ana encerrará o encontro para voltar para casa.

“Eu estou adorando estar aqui, mesmo. Mas a minha vida tá tão complicada, estou cheia de problemas que não cabem aqui nessa conversa, nessa mesa. Por mais que eu queira… Eu preciso voltar. Preciso ficar sem sair, preciso ficar com a minha sobrinha que ainda é muito pequena e depende completamente de mim. Desculpa”, desabafará a moça, ao deixar escapar o pretendente.

