Manutenção do técnico do Juventude faz negócio entre Coritiba e Bochecha emperrar; Coxa também pode ganhar concorrência do Goiás

O Coritiba é uma das equipes que mais contratou neste mercado da bola para a temporada 2021. Com o objetivo claro de voltar à elite do futebol no final da temporada, o Coxa trouxe 13 reforços até o momento. Mesmo assim, continua atrás de novas peças para a equipe do técnico Gustavo Morínigo.









O clube quer contratar um volante. Quem esteve próximo de fechar com o Campeoníssimo foi Bochecha. O profissional, que recebeu uma proposta da equipe paranaense para nela estar até o final da temporada, se mostrou muito interessado, mas o Juventude desistiu do negócio, já que Marquinhos Santos, que estava ameaçado no cargo, ganhou sobrevida na equipe; o comandante conta com o atleta de 24 anos em seu elenco.

De acordo com a equipe de reportagem do Globoesporte.com, a negociação está encerrada, no momento, mas o Juventude deixou aberta a possibilidade de saída para o Campeonato Brasileiro. O estadual está previsto para acabar em 23 de maio.

Se quiser ficar com Bochecha, o Coritiba terá que vencer a concorrência do Goiás, que nos últimos dias, fez contato pelo volante e deverá fazer uma proposta oficial em breve. De qualquer maneira, o destino final do jogador só será conhecido no últimos dias do próximo mês. Enquanto isso, Morínigo tem à disposição no setor: Bernardo, Jhony, Val e Willian Farias.