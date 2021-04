Máquina de lavar fones de ouvido é lançada no Kickstarter

O acúmulo de cera de ouvido em fones de ouvido está com os dias contados, ao menos é o que promete um projeto lançado no Kickstarter que já atingiu a meta estipulada para produção e lançamento. Limitada, inicialmente, a 520 unidades, a Cardlax EarBuds Washer, lavadora em miniatura voltada aos dispositivos, é “uma solução de limpeza totalmente nova para seu fone sem fio.”

O pequeno aparelho, comercializado pelo preço inicial de US$ 33, conta com uma escova macia “de alta qualidade” e uma esponja embutida, que, quando embebida em um produto antibacteriano, higieniza tudo em apenas dois minutos. O tempo de vida útil dele, por sua vez, é estimado em mais de seis anos, destaca a companhia.

Bastam quatro passos para completar o processo. Primeiro, é preciso escovar os itens com o pressionar de um botão. Depois, despejar álcool 70% nos locais indicados e inserir fones nos compartimentos dedicados ao par. Então, é só fechar a máquina e esperar.

“Você ficará surpreso ao ver como eles ficam limpos e organizados – do mesmo jeito que você os comprou!”, defendem os responsáveis pela invenção. Confira o passo a passo abaixo.

Rotina essencial

Ainda segundo os criadores, é possível remover facilmente os componentes de limpeza e lavá-los repetidamente. Além disso, a Cardlax EarBuds Washer é compatível com 99% dos earbuds disponíveis no mercado, dentre eles Airpods, Bose e Samsung Galaxy Buds. Entretanto, apenas aparelhos auditivos do tipo intra-auricular é que, certamente, são beneficiados pela novidade. “Não podemos garantir que funcionará com fones de ouvido com fio”, salientam.

“Idealizamos o produto no ano passado e, depois de pensarmos em como pode ser útil para a vida das pessoas, decidimos explorá-lo mais a fundo”, explica o time de designers e engenheiros à frente da iniciativa. “Limpar os fones de ouvido deve ser uma rotina essencial, e é por isso que procuramos soluções que podem ajudá-lo.”

Bastam dois minutos para uma limpeza completa, garantem criadores.Fonte: Reprodução

Por fim, pessoas de quaisquer países podem comprar a Cardlax, com frete que pode variar de US$ 6 a US$ 15.