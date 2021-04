Mar Morto: Principais características para você estudar

O Mar Morto – que na verdade não é um mar e sim um lago salgado – não tem litoral e se situa no Oriente Médio. Recebe esse nome, pois praticamente não tem seres vivos nele por conta das condições que oferece. As costas orientais pertencem à Jordânia, enquanto as porções meridional e ocidental pertencem a Israel.

A metade norte da costa oeste se localiza na Cisjordânia. Hoje, o Mar Morto é um destino turístico popular e fonte de água para aplicações comerciais.

E fatalmente, por sua importância, vive caindo em provas de vestibulares e no Enem. Conheça a seguir características para estudar!

A formação do Mar Morto

O nome do Mar Morto vem da extrema salinidade do corpo d’água, o que o torna inóspito para a maior parte da vida. Contém atualmente cerca de 340 gramas de sal em cada litro de água, o que o torna quase 10 vezes mais salgado do que a água do mar.

A saber, a extrema salinidade da água a torna mais densa do que nossos corpos, permitindo que as pessoas flutuem facilmente. Além disso, é o ponto mais baixo da Terra; em sua superfície, está cerca de 430 metros abaixo do nível do mar.

Em seu ponto mais profundo, tem quase 300 metros de profundidade, ou cerca de 730 metros abaixo do nível do mar. Tornou-se mais baixo e mais salgado nas últimas décadas.

Sua fenda

O Mar Morto se situa entre duas placas tectônicas: a Placa Africana e a Placa Árabe. Entre essas placas está uma série de falhas conhecidas coletivamente como a Transformação do Mar Morto ou a Fenda do Mar Morto.

É composto de uma série de falhas de deslizamento, ou locais onde as duas placas estão se separando. Tanto a Placa Árabe quanto a Placa Africana estão se movendo na direção norte-nordeste, mas a Placa Árabe está se movendo mais rápido, causando separação.

Sua bacia formou-se ao longo da Fenda do Mar Morto a partir do movimento de falhas colisão-deslizamento sobrepostas que fizeram-na afundar.

Esta linha de falha ativa um tipo de intrusão geológica que rompe rochas superficiais quebradiças. No Mar Morto, duas dessas intrusões de sal se formaram, tornando-se a principal causa da sua extrema salinidade.

Uma segunda fonte de salinidade é o fluxo de água, ou a falta dela. O principal suprimento de água é o rio Jordão. A saber, ele recebe apenas cerca de 5 centímetros de chuva por ano.

Sendo tão baixo, não há fluxo de água do Mar Morto. Em vez disso, a água do evapora, deixando para trás o sal que se acumula. Hoje, grande parte da água doce do rio Jordão é desviada da rota para a agricultura, entre outros usos. Como resultado, o nível da água do Mar Morto está caindo cerca de 3 pés a cada ano.

Há vida no Mar Morto?

A extrema salinidade do Mar Morto, os altos níveis de magnésio e as condições ácidas tornam o lago interior inóspito para a maior parte da vida – mas não para todos.

Embora certamente não abrigue nenhum peixe, caranguejo ou outros animais frequentemente associados à água salgada, bactérias, arqueias e algas unicelulares encontraram uma maneira de sobreviver ao ambiente extremo. Logo após temporadas anormalmente chuvosas, podem ocorrer proliferações desses micróbios.

Acredita-se que o tipo de alga que vive no Mar Morto permanece em uma forma dormente até que chuvas invulgarmente grandes reduzem a concentração de sal nas águas superficiais, permitindo que as algas floresçam.

Essas flores são compostas por um conjunto de micróbios menos diverso do que o padrão do Mar Morto. Os micróbios que vivem no Mar Morto são provavelmente exclusivos dele – e é improvável que os mesmos micróbios prosperem em qualquer outro lugar da Terra.