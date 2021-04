Marca baiana NN Antiviral produz máscaras e roupas antivirais para atividades físicas

A prática de esportes e exercícios físicos durante a pandemia são grandes aliados na manutenção da saúde física e mental, mas em tempos de crise do coronavírus os cuidados no uso de máscaras e higienização continuam a ser essenciais também nessas atividades. Entendendo esse cenário, duas empresas baianas, a Loygus e Anaport se uniram para criar a NN Antiviral, linha de máscaras e vestuário antivirais voltados para prática esportiva. Com design que facilita a respiração e tecnologia Truelife® SHIELD FAST que elimina até 99% da carga viral, incluindo o coronavírus, a marca conta com máscaras, luvas, camisas e casacos. Os produtos podem ser encontrados no site: www.nnantiviral.com e informações estão disponíveis no instagram @nn.antiviral

O tecido antiviral utilizado nas peças inativa o vírus Sars-coV-2 e bactérias em até 2 minutos após o contato com o tecido, que é fabricado com íons de prata estabilizados. A tecnologia possui registro OEKO-TEX, uma das etiquetas mais conhecidas do mundo para testar substâncias nocivas. O uso das peças ajuda a minimizar a contaminação cruzada da covid-19, já que academias, parques, ginásios e espaços públicos oferecem alto risco de exposição ao coronavírus. Além disso, o tecido é antibacteriano e tem proteção UV + 50, as peças são leves, confortáveis e estilosas.

Outra grande vantagem da máscara NN Antiviral é que, além da segurança contra o vírus, seu design com dupla tela facilita a troca de ar e ajuda especialmente na respiração em atividades que exigem mais esforço físico. “A gente sabe como é desconfortável fazer atividade física com máscara, mas é necessário. Por isso desenvolvemos peças com um design que oferece alto grau de respirabilidade. Ela tem telas laterais que ajudam na saída do ar, é revestida pelo tecido antiviral, se ajusta bem a cada anatomia de rosto e tem frisos confortáveis, que não machucam as orelhas, isso garante conforto e proteção para os usuários”, afirma Loyola Neto, diretor da Loygus. O efeito antiviral dura até 30 lavagens, mas o desempenho de troca de ar permanece enquanto a peça durar.

Proteção não apenas contra a Covid-19

A mudança de comportamento em redobrar os cuidados com a saúde tende a continuar, mesmo após o fim da crise do coronavírus. Assim, a escolha por roupas com tecidos funcionais para prática de esporte ou lazer será para evitar a contaminação de outros tipos de vírus e bactérias existentes que são prejudiciais à saúde.

A tecnologia Truelife® SHIELD FAST também atende essa necessidade, pois possui outras funcionalidades como ser antimicrobiana, evitando assim o crescimento de bactérias, o que ajuda muito na redução de odores e manchas nos tecidos.

“Percebemos o aumento de marcas interessadas nas tecnologias antivirais para aplicar em suas coleções. Desta forma contribuem para minimizar o contágio cruzado, o que reduz as chances de uma pessoa que estava exposta na rua levar o vírus para casa pela roupa, por exemplo”, explica Tiago Ventura, gestor comercial da Diklatex, empresa responsável pela produção do tecido utilizado pela marca NN Antiviral.

A NN Antiviral é uma marca criada a partir da associação entre Anaport e Loygus, duas empresas consolidadas no ramo de confecções que somaram suas experiências desenvolvida durante anos de atuação em moda e design e agora se unem com a missão de elaborar produtos com matérias primas especiais para proporcionar conforto, proteção e segurança contra a COVID 19.