Marcela alerta Camila sobre chifre e acaba ‘picada’ por cobra · .

Marcela (Isis Valverde) vai experimentar o veneno de uma “cobra” em Ti Ti Ti. A mineira tentará contar a Camila (Maria Helena Chira) que Luísa (Guilhermina Guinle) é amante de Edgar (Caio Castro), mas será pega pela “fura-olho”. A empresária ficará irritada com a investigação da jovem e alfinetará a ex-modelo sem dó.

A amiga de Osmar (Gustavo Leão) tentará abrir os olhos da patricinha nos próximos capítulos da reprise do Vale a Pena Ver de Novo. A essa altura da trama, a mocinha terá descoberto por Julinho (André Arteche) que o filho de Gustavo (Leopoldo Pacheco) tem um caso com a sócia.

Com pena da irmã de Jorgito (Rafael Cardoso), a amiga de Bruna (Giulia Gam) tentará contar tudo o que sabe à loira. “A Luísa… Você confia muito nela, né?”, começará a jovem.

Mas antes mesmo de a loira responder, a empresária entrará na conversa de supetão. “E por que não confiaria? Você não me acha confiável? Por quê?”, questionará a empreendedora, irritada.

Marcela mentirá ao falar que ouviu uma das modelos da agência comentar com outras colegas que a ricaça é falsa. “Não tô querendo fazer intriga, mas é que a gente se conhece tão pouco”, justificará.

Luísa ouvirá comentário de Marcela

Tomou, levou

“Tudo bem, Má. A Lu não vai levar a mal. Ela conhece esse povo, o segredo é não dar atenção”, responderá a filha de Rebeca (Christiane Torloni), sem se dar conta de que sua melhor amiga tem um caso com seu noivo.

A colega de Francis (Ricardo Duque) não engolirá a explicação da moça e retribuirá o comentário: “É um bom conselho, não leva fofoquinha adiante, não. Essas meninas são umas cobras, sabia que até de você elas andaram falando?”, alfinetará a megera.

Com a cabeça nas nuvens, Camila não notará o clima tenso e se retirará da situação para paparicar Edgar em outro cômodo. Luísa aproveitará o momento para colocar Marcela na parede.

“Fiquei muito decepcionada com seu comentário. Sempre tratei você tão bem, até levei seu amigo para trabalhar na agência. Você devia ao menos considerar isso, antes de levantar uma suspeita tão leviana sobre meu caráter”, soltará a falsiane.

Sem graça, a ex-namorada de Renato (Guilherme Winter) será obrigada a pedir perdão. “Você tem razão, Luísa. Eu fui muito irresponsável. Será que você podia me desculpar?”, perguntará a morena, com um leve toque de falsidade.

A megera não sairá do salto e pisará na mineira. “Posso, mas ainda não sei se eu quero”, finalizará, irritada. Porém, diferentemente do que a empresária acredita, a personagem de Isis Valverde não vai desistir de desmascará-la.

O folhetim que a Globo reprisa à tarde no Vale a Pena Ver de Novo é uma releitura de duas novelas clássicas de Cassiano Gabus Mendes (1929-1993): Ti Ti Ti (1985) e Plumas e Paetês (1980). Originalmente exibida entre julho de 2010 e março de 2011, a trama foi escrita por Maria Adelaide de Amaral e Vincent Villari.

