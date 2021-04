Marcela descobre segredo sujo de Edgar e ignora trégua com playboy · .

Marcela (Isis Valverde) não vai querer saber de conversa com Edgar (Caio Castro) em Ti Ti Ti. A mineira descobrirá que o playboy trai Camila (Maria Helena Chira) com Luísa (Guilhermina Guinle) e se negará a manter uma boa relação com o filho de Gustavo (Leopoldo Pacheco) pelo bem de Bruna (Giulia Gam). Assim, a dupla voltará a se alfinetar na novela do Vale a Pena Ver de Novo.

Nos próximos capítulos da reprise da Globo, Julinho (André Arteche) contará à ex-modelo que viu o irmão de Osmar (Gustavo Leão) aos beijos com a empresária. A ex-namorada de Renato (Guilherme Winter) ficará chocada com a revelação e peitará o cafajeste.

Sem saber do flagra, Edgar comprará um sapato de bebê para seu “sobrinho de mentira” e presenteará Marcela, mas ela rejeitará. “Eu achei que a gente tivesse dado uma trégua”, dirá o rapaz, surpreso.

“Não depois do que eu descobri…”, soltará a moça. “Se você tem um pingo de consciência, você vai saber do que eu tô falando. A não ser que você tenha não consciência nenhuma, né? Ou que você tenha tanto podre pra esconder que nem saiba sobre o que estou me referindo”, completará a morena.

Troca de indiretas

“Quem tem podre a esconder é você. A minha vida é um livro aberto, agora a sua…”, responderá o colega de trabalho de Dorinha (Mônica Martelli).

Incomodada, a amiga de Julinho lamentará por ter se aproximado do infiel. “O melhor que a gente faz de agora em diante é não dirigir mais a palavra um pro outro”, decretará a jovem.

Ainda sem entender o motivo da desavença, Edgar concordará com a situação e alfinetará a rival: “Ótimo, pra mim vai ser um alívio”. Antes de sair de cena, Marcela finalmente dará uma indireta do que sabe: “Eu só tenho pena da Camila, sabia? Ela merecia coisa melhor…”, finalizará.

O folhetim que a Globo reprisa à tarde no Vale a Pena Ver de Novo é uma releitura de duas novelas clássicas de Cassiano Gabus Mendes (1929-1993): Ti Ti Ti (1985) e Plumas e Paetês (1980). Originalmente exibida entre julho de 2010 e março de 2011, a trama foi escrita por Maria Adelaide de Amaral e Vincent Villari.

