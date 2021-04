Marcelo Cabo aponta time ideal mas dúvida envolve escalação do Vasco para enfrentar o Flamengo

Marcelo Cabo está satisfeito com a progressão do Vasco neste princípio de temporada. O técnico comentou recentemente que está próximo de definir o elenco titular do Gigante da Colina. A afirmação aconteceu após a vitória por 2 a 1 diante do Tombense, pela Copa do Brasil. Contudo, para encarar o Flamengo na próxima quinta-feira (15), o treinador não deve mexer muito no time.









Entretanto, Cabo tem um dilema a solucionar para montar o time que enfrenta o rival. A dúvida está no meio-campo, já que Andrey não participou de dois treinamentos realizados durante a semana. O fato levanta a possibilidade de Bruno Gomes aparecer entre os titulares no clássico. A informação é do Globoesporte.com.

Embora já anunciados em São Januário, o goleiro Vanderlei e o volante Romulo estão fora do duelo contra o Flamengo, pois não foram inscritos em tempo hábil para o jogo. Para participar do duelo, teriam de ser inscritos até dois dias do início da nona rodada, que foi aberta no sábado com três jogos.

Contudo, o Vasco que joga contra o Flamengo, no Maracanã, deve ter a provável escalação: Lucão, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey (Bruno Gomes), Matías Galarza e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec, Morato e Cano.