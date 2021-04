Marcelo Cabo dá aval e Vasco prepara 3 opções para a Série B; intensidade é foco principal em 2021

Melhorando bastante com Marcelo Cabo no comando técnico, o Vasco sabe que a prioridade neste ano é a Série B, marcada para o último fim de semana de maio. Restando cerca de um mês para o início da competição, os preparadores Daniel Félix e Tiago Melsert traçam metas para fazer o futebol intenso desejado internamente.









Já prevendo gramados péssimos e adversários com futebol de muita pegada e entrega, ainda mais quando vão enfrentar uma equipe grande, os funcionários focam no fortalecimento 3 jogadores em especial: Talles Magno, MT e Marquinhos Gabriel. Os primeiros sofreram lesões, mas medalhão busca evoluir ainda mais na parte física. Sobre o trio, o preparador físico trouxe detalhes.

“A técnica do Marquinhos é indiscutível, e a gente, com o treinamento de força, vai buscar torná-lo um cara mais resiliente para aguentar essa sequência tão pesada que é a da Série B. E um jogo de característica física mais forte. O trabalho com o Marquinhos é muito mais volumoso indoor, dentro da academia, do que no campo para que ele possa fazer com que a técnica dele flua naturalmente“, explicou Daniel, que abriu o jogo sobre MT.

Marquinhos deve estar 100% na Série B – Foto: Thiago Ribeiro/AGIF.



“Já participa das sessões de força com o grupo sem nenhuma restrição, já faz alguns estímulos de corrida na esteira antigravitacional e na bicicleta com cargas extremamente intensas. Como é um jovem, a gente acredita que vai voltar a performar num estágio ainda mais elevado do que ele estava. É preciso ter um pouco de calma com ele porque ainda vai passar por algumas avaliações, mas está num processo de evolução muito bom”, destacou, trazendo boas notícias envolvendo Talles Magno.

“Talles já está na fase 4 da nossa transição. Quatro já para cinco, o que significa que já faz trabalhos gestuais muito próximos dos que acontecem nos treinamentos e nos campos. Já está sendo quase liberado para a preparação física. Para que a gente a partir daí possa aplicar as cargas de suporte aos jogos. Já está num momento final, a nossa ideia é utilizar os próximos jogos da Taça Rio como preparação para que ele possa ter uma minutagem baixa e chegar no início da Série B muito melhor preparado e já sem nenhum tipo de problema no joelho, performando pelo menos no nível fisicamente que ele estava anteriormente”, finalizou, conforme publicado pelo GloboEsporte.com.