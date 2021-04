Marcelo Cabo elogia atuação do Vasco contra a Tombense

O Vasco conquistou a classificação para a terceira fase da Copa do brasil nesta quinta-feira. Os cruzmaltinos passaram pelo Tombense, no interior mineiro.

O técnico Marcelo Cabo elogiou o desempenho da equipe na partida. O comandante destacou a atuação na etapa inicial.

“Gostei bastante da equipe. Principalmente no primeiro tempo. Jogamos com nossas características, dominando a partida. O gol no início ajudou muito a dar tranquilidade”, disse.

Cabo afirmou que colocou em campo pela primeira vez a formação que idealizava. O Vasco contou com a estreia do atacante Morato.

“Eu pude colocar a equipe que eu acho a ideal para iniciar a temporada. Com a formação que eu queria”, declarou.

O Vasco ainda vai conhecer seu próximo adversário na Copa do brasil, que virá após sorteio. Os cruzmaltinos passam a focar no Campeonato Carioca, onde a equipe terá o clássico contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, no Maracanã.