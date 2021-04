Marcelo Cabo não deve mexer no Vasco para clássico com o Flamengo

O Vasco tem remotas chances de se classificar à fase decisiva do Campeonato Carioca. Mas isso vai ficar de lado no clássico contra o Flamengo, marcado para esta quinta-feira, no Maracanã. Muitas outras coisas estão em jogo e serão suficientes para apimentar o duelo com o maior rival.

O ambiente no Cruzmaltino está bastante positivo após duas vitórias consecutivas, fato que não ocorria desde agosto do ano passado. O time ganhou reforços, subiu de produção e está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil.

A equipe de Marcelo Cabo abandonou o esquema puramente reativo da última temporada e adotou uma postura mais ofensiva, de posse de bola.

O momento, portanto, parece propício para que o Vasco encerre o jejum de 17 partidas sem vitórias sobre o Rubro-Negro. Além disso, o técnico ainda não venceu um clássico carioca. Nas duas oportunidades, empatou em 1 a 1 com Botafogo e Fluminense.

Mas o problema é que a hegemonia do Flamengo no clássico não veio por acaso. Com o elenco mais caro do Brasil, a equipe sagrou-se bicampeã brasileira em fevereiro e acaba de faturar a Supercopa do Brasil, no último domingo, pelo segundo ano consecutivo.

Ao que tudo indica, Marcelo Cabo deve manter a escalação que iniciou e venceu a partida da última quarta-feira contra o Tombense. Se isso se confirmar é porque o treinador manterá seu esquema de jogo ao invés de ter um time recuado que joga por uma bola.

Diante do poderio ofensivo do Flamengo, é sem dúvida um risco, mas nada dará mais confiança ao Cruzmaltino para disputar a Série B do Brasileirão do que colocar água no chopp do rival.

Assim, o time provável para a partida desta quinta terá: Lucão, Léo Matos, Ernando, Leandro Castán e Zeca; Andrey, Matías Galarza e Marquinhos Gabriel; Morato, Gabriel Pec e Germán Cano.