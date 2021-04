Marcelo Cabo se rende ao talento de meio-campista, que ganha moral nos bastidores do Vasco: “Nos dá muita entrega”

Com o intutito de ter uma equipe mais experiente em 2021, buscando conseguir o acesso, o Vasco fez várias contratações nesta temporada, deixando a equipe mais “velha”. Exemplo disso é na defesa, composta por Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; no ataque, Cano; no meio-campo, Marquinhos Gabriel.









Porém, ao contrarário do que pareceu ser a intenção, Matías Galarza, 19 anos, vem surpreendendo e justificando sua vaga entre os 11 iniciais. Após três jogos sem sair do banco, fez um golaço contra o Macaé, mesmo entrando no final. Titular no jogo seguinte, garantiu mais uma bola na rede, se firmando de vez na equipe comandada por Marcelo Cabo, que rasgou elogios.

“O Matías fez um excelente jogo. O que ele mais entrega, além da técnica, é a intensidade. Ele conseguiu quebrar linhas, construiu por dentro, foi um “8” com a bola, um “8/10”. É um jogador jovem, evolui de parte a parte, mas nos dá muita entrega no conjunto. É um jogador muito importante”, valorizou o técnico, conforme publicou o “Terra”.

Meia vem dando qualidade ao meio-campo – Foto: Thiago Ribeiro/AGIF.



O jogador se destaca pela grande mobilidade apresentada em campo, já que entrou na área duas vezes na partida contra o Tombense, por exemplo. Andrey, que atuou naquela função contra a Caldense, não se aproximou da meia-lua em nenhuma ocasião, embora também tenha sido bastante móvel.

Atualmente, por opção de Cabo, a dupla de volantes titulares do Cruz-Maltino é composta pelos dois, mas Andrey, em boa fase, recua mais. Galarza, de virtudes já citadas, acaba por ter mais liberdade. Eles se complementam e o Vasco tem se dado bem desta forma.