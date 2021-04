Marcelo Fernandes diz que Santos seguiu plano de jogo elaborado por Holan

Nesta terça-feira, o Santos foi derrotado por 2 a 0 pelo Boca Juniors, na Bombonera, no segundo jogo do grupo D da Libertadores. Após a partida, o interino Marcelo Fernandes concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a preparação do Peixe para o confronto, visto que Ariel Holan pediu demissão no início da semana.

O técnico argentino ainda comandou o seu último treino pela manhã de segunda-feira. Segundo Marcelo Fernandes, o Santos seguiu o plano de jogo elaborado por Holan. Além disso, o auxiliar técnico deixou claro que ficou satisfeito com a entrega dos jogadores em campo.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Realmente, ontem fomos pegos de surpresa com a notícia do desligamento do professor Holan, que trabalhou logo cedo. A equipe já tinha um plano de jogo, que procuramos seguir da melhor maneira possível. Depois de tudo o que aconteceu, sentamos com os jogadores e colocamos eles para cima. São situações do futebol, essas coisas acontecem”, afirmou Marcelo Fernandes.

“Todos cumpriram muito bem o plano, infelizmente fomos pegos novamente de surpresa no início do segundo tempo com uma bola parada, um escanteio, algo que treinamos muito. Depois disso, a gente tentou, procurou, mas a confiança vai embora, mediante tudo o que tem acontecido. Não estou contente pelo resultado, mas feliz pelo desempenho e pela vontade que os jogadores tiveram hoje aqui”, completou.

Marcelo Fernandes não esconde que o revés na Bombonera é dolorido, mas acredita que o Peixe ainda tem plenas condições de se classificar às oitavas de final da Libertadores.

“Essa derrota é dura, em virtude da nossa derrota em casa para o Barcelona-EQU. Então, já são duas rodadas e duas derrotas, mas ainda temos 12 pontos a disputar. Vamos jogar duas partidas seguidas em casa, na Vila Belmiro. É uma situação muito boa para que a gente possa fazer uma grande apresentação e somar esses primeiros pontos, porque a equipe ainda tem todas as condições de conseguir a classificação”

Com a derrota, o Santos permanece sem somar pontos no grupo D. Na próxima rodada da Libertadores, o time enfrenta o The Strongest, na Vila Belmiro, na terça-feira da semana que vem, às 19h15. Antes disso, o Peixe visita o RB Bragantino, pelo Paulistão.