Marcelo Moreno e mais um podem ser novidades no Cruzeiro contra o Boa Esporte; meio-campo ganha reforço

O Cruzeiro segue na saga de reviver seus dias de glória. Multicampeão e um clube tradicional do futebol brasileiro, a Raposa amarga a série B do Campeonato Brasileiro e com dívidas a perder de vista. Além dos problemas extracampo, o desempenho da equipe, hoje comandada por Felipe Conceição, preocupa o torcedor.









Nesta quinta-feira (01), o empate contra o Tombense pelo Campeonato Mineiro é mais um sinal de alerta ligado. O Cabuloso ocupa a sexta colocação na classificação geral do Estadual e, neste momento, está fora da zona de classificação para a próxima fase do torneio. O próximo compromisso será contra o Boa Esporte, domingo (04), fora de casa.

Para este duelo, inclusive, Felipe Conceição deve ter um importante reforço. Após servir a seleção da Bolívia em amistoso contra Chile e Equador, Marcelo Moreno se reapresentou e deve ser relacionado para a partida. O boliviano disputa posição com Rafael Sóbis no ataque do Cabuloso – desafio para o treinador.

Outro que pode pintar como novidade é Rômulo. Contratado há uma semana, o volante vem treinando na Toca da Raposa e teve seu nome publicado no BID na última quinta-feira (01). Sem atuar desde de julho do ano passado, o volante foi elogiado pela comissão técnica e departamento do Cruzeiro por conta da sua condição física.

Retornando de suspensão, Matheus Peireira deve retomar sua vaga no time titular. Com as opções à disposição, o Cruzeiro que encara o Boa tende a ser esse: Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa (Rômulo) e Marcinho; Airton (Felipe Augusto), Bruno José e Marcelo Moreno (Sobis).