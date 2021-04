Marcelo Paz dribla assédio do México e “Holan tem tudo acertado com o Fortaleza”, diz setorista do Santos

Aparentemente o Fortaleza já tem um novo técnico para a sequência da temporada: o argentino Ariel Holan. Quatro dias após pedir rescisão do Santos com menos de dois meses de trabalho, o treinador de 60 anos aceitou o convite do presidente Marcelo Paz para dirigir o Tricolor do Pici. A informação é cravada pelo colega José Calil, bastante influente nos bastidores do Peixe.

Ariel Holán, que deixou o Santos, tem tudo acertado para ser o novo técnico do Fortaleza. — José Calil (@calilcomc)

April 30, 2021





“Holan tem tudo acertado para ser o novo técnico do Fortaleza”, informou Calil há pouco em sua conta no Twitter. Nesse contexto, a direção tricolor foi bem-sucedida no projeto ao argentino – que terá o maior salário do elenco, como informou a reportagem do jornal O POVO – e desbancou o assédio dos mexicanos do León, outro clube que estava no páreo pelo comandante.

Holan já comandou equipes como: Defensa y Justiça (ARG), Independiente (ARG), Universidad Católica (CHI) e, por último, o Santos. Sob o comando do “Rey de Copas”, o argentino foi campeão da Copa Sul-Americana em 2017 com um modesto time recheado de jogadores da base do clube de Avellaneda, desbancando o favorito Flamengo dentro do Maracanã.

Holan está acertando seu acordo com o Fortaleza após rescindir com o Santos (Foto: Ivan Storti/Santos)



Vale lembrar que o Fortaleza demitiu Enderson Moreira no último fim de semana após a eliminação na semifinal da Copa do Nordeste frente ao Bahia. Se for confirmado, o treinador argentino terá o desafio de comandar o Tricolor no Campeonato Cearense, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.