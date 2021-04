Marcelo pode perder Champions para ser mesário em eleições na Espanha

O lateral esquerdo Marcelo, do Real Madrid, pode perder o segundo jogo da Champions League contra o Chelsea por ter sido convocado para ser mesário nas eleições para a Assembléia de Madri, marcada para a próxima terça-feira. Neste dia, a equipe de Zidane viaja para Londres, uma vez que o confronto está programado para quarta-feira.

Segundo o “El Mundo”, a equipe merengue já pediu a liberação do jogador, mas ainda não obteve resposta. Caso o brasileiro tenha que trabalhar na véspera do duelo decisivo, ele teria a opção de viajar por conta própria para a Inglaterra e se integrar ao grupo.

A participação de Marcelo na partida é tratada com muita importância, uma vez que Mendy, titular do time, está machucado e pode não recuperar para o segundo confronto. Além disso, o elenco conta com a ausência de Sergio Ramos, que também trabalha para estar apto para a semifinal.