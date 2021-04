Marcelo vai cumprir função de mesário antes do jogo do Real Madrid contra o Chelsea

O técnico Zinedine Zidane confirmou que o lateral Marcelo realmente terá que trabalhar como mesário nas eleições para a Assembleia de Madrid. Mesmo assim, o atleta viaja a Londres para o segundo jogo da semifinal da Liga dos Campeões contra o Chelsea.

Nos últimos dias, o Real Madrid tentou reverter a situação, explicando que o brasileiro precisaria estar na Inglaterra na quarta-feira. Entretanto, não houve acordo, pois as autoridades entenderam que não havia necessidade de dispensar o jogador, já que ele poderia viajar na quarta-feira, dia do jogo, o que provavelmente vai acontecer.

JAVIER SORIANO / AFP

Com o empate em 1 a 1 em Madrid, os merengues chegam ao Reino Unido precisando da vitória para disputar mais uma final de Champions League. A bola rola no Stamford Bridge na quarta-feira, às 16h, no horário de Brasília.