Marcelo vira dúvida para jogo de volta contra o Chelsea por motivo inusitado

O Real Madrid pode ter mais um desfalque para o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Chelsea, que será na próxima quarta-feira. Sem saber de poderá contar com Sergio Ramos e Ferland Mendy, o técnico Zinedine Zidane ainda deve perder Marcelo para o confronto.

De acordo com o jornal El Mundo, o lateral brasileiro foi convocado para para participar da mesa de votação das eleições para a Assembleia de Madri. O evento será na terça-feira, um dia antes da partida. Porém, devido aos protocolos de prevenção da covid, Marcelo pode não ser liberado para viajar para Londres junto com o resto do time.

Ainda segundo a publicação, o Real Madrid e o próprio Marcelo estão trabalhando para convencer a Junta Eleitoral para que o jogador possa viajar junto com a delegação. Entretanto, ainda não tiveram sucesso com as demandas.

Real Madrid e Chelsea empataram por 1 a 1 nesta terça-feira, no jogo de ida, na Espanha. Com o gol marcado fora de casa, uma igualdade de 0 a 0 no placar classifica os ingleses.